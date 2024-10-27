Об этом сообщают "Грузия Online" и Formula со ссылкой на заявления Наны Малашхии, первого номера в избирательном списке коалиции, а также лидера "Единства" Тины Бакучавы.

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В Грузии оппозиция объявляет бойкот новому парламенту

Нана Малашхия заявила, что "Коалиция за перемены" не намерена легитимизировать украденные голоса избирателей, поэтому там отказались от своих парламентских мандатов, поскольку не согласны с результатами выборов, которые скорее всего были сфальсифицированы.

Я, Нана Малашхия, первый номер списка коалиции, пришла в политику ради идей и защиты интересов страны. Сегодня я отказываюсь от своего парламентского мандата,

– говорит она.

К ее заявлению также присоединились и другие, она зачитала список первой двадцатки вышеупомянутой коалиции. Малашхия подчеркнула, что коалиция обязательно будет бороться и дальше за защиту голосов, "пока в этой стране не услышат голос народа".

В то же время с заявлением выступила Тина Бокучава, которая сказала, что вчерашние исторические выборы были украдены Иванишвили с полным игнорированием воли общества, что фактически было спецоперацией российского типа против народа Грузии, который выбрал европейское будущее.

"Конечно, когда мы сказали, что не признаем результат выборов, это, конечно, означает, что мы не собираемся приходить в парламент", – сказала лидер "Единства".

Заметим, что по данным независимых социологических служб, наибольшую поддержку среди проевропейских оппозиционных сил имеют именно ее блок и вышеупомянутая "Коалиция за изменения".

К слову, ведущие парламентарии стран Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии 26 октября не были ни свободными, ни справедливыми. Именно поэтому депутаты призвали Европейский Союз не признавать результаты этого голосования.