Результати екзитполів, які провели три організації відрізняються, а опозиція не визнає перемоги "Грузинської мрії". Політолог із Грузії Гела Васадзе у розмові з 24 Каналом пояснив, чому дані екзитполів кардинально відмінні, і за кого насправді проголосував народ Грузії.

Дивіться також Історичні вибори в Грузії: чи утримає владу проросійський олігарх і що це означає для України

Відповідь на головне питання вже є

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори. Провладна партія "Грузинська мрія" оголосила про перемогу, з чим категорично не погоджується опозиція. Екзитполи, які замовляли обидві сторони, парадоксально виявилися взаємозаперечними.

Головним питанням цих виборів було те, чи вийду народ захищати курс Грузії на євроінтеграцію та Захід. Відповідь очевидна. Люди вийшли, були великі черги. Я сам відстояв 45 хвилин (щоб проголосувати – 24 Канал),

– наголосив Гела Васадзе.

Екзитполи проводили три організації: Edison Research, Harrys X та Gorby. Результати перших двох компаній, які замовили опозиційні канали, збіглись. Варто зауважити, що організація Edison Research славиться своїми точними екзитполами вже не перший рік.

Згідно з екзитполом компанії Edison Research, на парламентських виборах у Грузії перемагає опозиція, набираючи сумарно 51,9% голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9%.

"Звісно, опозиція святкувала, коли Edison Research опублікувала результати виборів", – зазначив політолог.

Водночас локальний соціологічний центр Gorby, який проводив опитування на замовлення провладного телеканалу "меді", мав протилежні результати. За даними

Gorby, "Грузинська мрія" отримала 56,1% голосів, а "Коаліція за зміни" сумарно - 36% голосів.

"Gorby завжди озвучували "хотілки" влади. Далі треба просто скласти "2+2". Активність, яка відповідала за зміну влади, була високою, але ми бачимо результат, який не відповідає їй. Це те, що ми маємо на сьогодні", – наголосив Васадзе.

Офіційні результати ЦВК

Станом на 16:00 27 жовтня Центральна виборча комісія Грузії підрахувала майже 100% виборчих дільниць. Голоси розподілилися так:

﻿﻿"Грузинська мрія" – 53,93%;

﻿﻿"Коаліція Змін" – 11,03%;

﻿﻿"Єдність – Національний Рух" – 10,161%;

﻿﻿"Сильна Грузія" – 8,814%;

﻿﻿"Щасливий за Грузію" – 7,771%.

Опозиція не визнає цих результатів. До слова, топпарламентарі Європи та Канади також закликали ЄС не визнавати результати виборів у Грузії, зазначаючи, що вони не були вільними та чесними.