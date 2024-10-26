О 20:00 виборчі дільниці закрилися. Тоді телекомпанія Formula опублікувала результати екзитполу, проведеного американською Edison Research. Відповідно до них, лідерство перехопила опозиція.

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Хто вирвався уперед

Згідно з екзитполом, дані якого оприлюднили опозиційні канали "Мтаварі" та "Формула", опозиційні сили сукупно отримують 51,9 відсотка голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9 відсотка.

Цей екзитпол проводився на всій території країни. Було опитано 14 946 виборців. Можлива похибка складає +/-2,5 відсотка.

Останнє опитування Edison Research перед виборами прогнозувало об’єднаній опозиції понад 50 відсотків голосів.

Тим часом згідно з екзитполом проурядового каналу "Імеді", більшість місць у парламенті отримує правляча партія "Грузинська мрія".

"Грузинська мрія" після оголошення результатів екзитполів святкує перемогу, біля їх офісу в небо запустили феєрверки.

Нагадаємо, що нині правляча партія "Грузинська мрія" тримається відверто проросійського курсу, цим самим поставивши під загрозу шлях країни до ЄС. Нещодавно через антидемократичну політику влади Єврорада призупинила вступ Грузії до Євросоюзу. Досить пригадати за ухвалений закон про "іноагентів", який дублює подібний у Росії.