Про це повідомляє SOVA. До речі, незадовго до початку проєвропейського маршу сьогодні, 20 жовтня, Зурабішвілі повідомляла, що обов'язково буде на ньому.

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Зурабішвілі звернулася до Зеленського

Саломе Зурабішвілі звернулася до Володимира Зеленського, зауваживши, що народ Грузії усвідомлює те, що боротьба України проти російської агресії – це і боротьба за свободу Грузії від лап Кремля.

Хочу звернутися до Володимира Зеленського – звідси, від вашого (людей на площі. – 24 Канал) імені, і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас, і буде переможцем. І ми разом увійдемо до Європи,

– заявила вона.

Крім українського лідера, Зурабішвілі згадала й про президентку Молдови, а також європейських партнерів країни. Звернувшись до Маї Санду, президентка Грузії побажала її країні європейської перемоги.

"Мая, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги й днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи!", – заявила президентка, говорячи про президентські вибори в Молдові.

Нагадаємо, у столиці Грузії 20 жовтня організували масштабну акцію "Грузія обирає Євросоюз". Метою проведення такою акції називають чергове підтвердження європейського вибору грузинів. Однак в уряді лютують.