Про відповідний захід повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода". Таку ініціативу підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.

Дивіться також Відмовились транслювати рекламу з руйнуваннями в Україні: у Грузії 3 телеканалам загрожує штраф

У Грузії організували масштабний проєвропейський марш

За шість днів до парламентських виборів прихильники європейського курсу країни збираються на п’яти локаціях у Тбілісі: на площі Республіки, площі Героїв, біля станцій метро "Марджанішвілі" та "300 арагвінців", біля перетину вулиць Амаглеба та Асатіані в районі Мтацмінда.

Активісти прямуватимуть до площі Свободи. Марш організували неурядові організації, проте головні опозиційні партії та глава країни Саломе Зурабішвілі підтримали її. Раніше вона заявила, що сама візьме участь у марші та попросила громадян висловити свою волю, вийшовши на вулиці.

Проєвропейський марш у Тбілісі / Фото Эхо Кавказа

Водночас члени уряду, коментуючи марш, відзначаються гомофобними заявами. Наприклад, депутат від проросійської партії "Сила народу" Гурам Мачарашвілі заявив, що організатором маршу є нібито "Тбілісі Прайд".

Це не грузинський вибір, це вибір "Тбілісі-прайду", і грузинське суспільство, і його велика частина, ніколи не братимуть участі в порядку денному чоловіків, одружених з-за кордону,

– повідомив він.

У Тбілісі розпочалася масштабна акція: дивіться відео

Чиновник від "Грузинської мрії" Іраклій Заркуа сказав, що учасників маршу нібито "ввели в оману". "Ви за те, щоб тут на порядку денному були лесбійки, гей-активісти та їхня пропаганда?", – сказав він.