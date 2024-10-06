Тепер телеканалам загрожують штрафи. Про це йдеться у спільній заяві телекомпаній, пише NewsGeorgia.

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У Грузії опозиційним каналам загрожує штраф

Правляча партія Грузії 26 вересня представила серію передвиборчих плакатів і відеороликів, в яких закликає виборців "обрати мир" і сказати "ні війні". У рекламі зображення зруйнованих російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків та нових автобусів у Грузії.

Влада, підконтрольна Іванішвілі, ставить нас перед вибором — або ми надаємо ефір для цих відеороликів, або нас штрафують на величезні суми, що може призвести до припинення діяльності телеканалів,

– ідеться у заяві.

У виданні пишуть, що самі телеканали розцінюють ці ролики як "російську пропаганду" та "знущання над українським народом". Вони також погоджуються з оцінкою посла ЄС у Грузії, який назвав цю рекламу партії влади "обурливою, ганебною і огидною".

Вказується, що Formula, Mtavari і TV Pirveli звернулися за підтримкою до правозахисних організацій і дипломатичних представництв західних країн.

Відповідно до закону, за місяць до виборів грузинські телеканали зобов'язані надавати безкоштовний рекламний час усім партіям, представленим у парламенті. На це виділяється щонайменше 7,5 хвилин протягом кожних трьох годин ефіру.

Зауважимо, що у виданні нагадали, що у вересні Formula, Mtavari і TV Pirveli вже оштрафували за відмову розміщувати іншу провокаційну рекламу "Грузинської мрії". У цьому ролику зі слоганом "Скажи ні моральному виродженню суспільства" показано грузинських активістів та представників громадянського суспільства.



Опозиційним каналам загрожують штрафи за відмову розміщувати рекламу "Грузинської мрії" / Фото Natia Gugunava