Цьогоріч у Грузії ухвалили скандальний "російський закон про іноагентів", попри величезну критику Заходу та протесту суспільства.

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У ЄС відреагували на спроби Тбілісі уподібнитися до Москви

У четвер, 17 жовтня, відбувся черговий саміт Європейської ради. На ньому було оголошено про фактичне припинення процесу вступу Грузії до Європейського союзу. Про це йдеться в документі, розміщеному на офіційному сайті Євроради.

Там зазначено, що у ЄС серйозно стурбовані через дії грузинського уряду, які суперечать європейським цінностям і принципам. Тбілісі закликали провести демократичні, всеосяжні та стійкі реформи. Також у заяві наголошена необхідність захисту незалежних ЗМІ та висловлена незмінна підтримка ЄС територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

Європейська Рада підкреслила важливість вільних і чесних парламентських виборів в Грузії, які відбудуться наприкінці жовтня.

Раніше Politico писало, що ЄС розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Грузії через антидемократичну політику та антизахідну риторику грузинської влади.