Про це пишуть журналісти видання Politico. До цього країна ухвалила кілька антидемократичних законів, які фактично скопійовані з ідентичних російських.

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Коли ЄС може призупинити безвіз для грузинів

Речник Європейської комісії розповів журналістам, що "всі варіанти розглядаються", якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить свою авторитарну траєкторію, включно з можливим "тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму".

У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації,

– наголосив він.

Водночас представник Єврокомісії наголосив, що оцінення проведуть в разі розвитку подій, що становлять загрозу для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого демократичного занепаду в Грузії.

Підтвердження того, що Брюссель розглядає такі заходи, надійшло після того, як прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягав, що будь-які зміни у візовій угоді з ЄС будуть "дешевим шантажем".

Відповідно до умов угоди, укладеної у 2017 році, грузини можуть відвідувати країни ЄС в межах Шенгенської зони до шести місяців на рік без візи.

До слова, нещодавно грузинський парламент у третьому читанні ухвалив законопроєкт про сімейні цінності та захист неповнолітніх і поправки до ще 18 законів. Фактично ці ініціативи обмежують права ЛГБТКІА+ спільноти, а також забороняють одностатеві шлюби, зміну статі і так звану "ЛГБТ-пропаганду".