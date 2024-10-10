У МЗС України були вимушені висловити позицію щодо зневажливих висловлювань Іраклія Кобахідзе. Там засудили чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни.

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Реакція МЗС на висловлювання прем'єра Грузії

Так, в МЗС України зазначили, що наполегливі намагання чинної влади Грузії стерти з пам’яті грузин численні злочини Росії викликають здивування. Йдеться як про ті злочини, які Москва вже вчинила, так і ті, які продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях.

Окрім цього, міністерство вказує на сумніви в якості освіти через появу грузинських містах приватних російських шкіл, які акредитовані на території. Ба більше, це становить загрозу обробки грузинської молоді російською пропагандою.

Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше ніж в мирному Тбілісі,

– сказали в міністерстві.

Зазначимо, що Іраклій Кобахідзе вважає, що у жителів Грузії не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери його партії "оголили" правду про це. За словами прем'єра, рекламними банерами стурбовані "конкретні суб'єкти" – опоненти влади: політики та НУО.

Передвиборча реклама "Грузинської мрії" залякувала виборців кадрами війни в Україні як того, що буцімто чекає Грузію у разі голосування за опозиційні партії.