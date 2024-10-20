Об этом сообщает SOVA. Кстати, незадолго до начала проевропейского марша сегодня, 20 октября, Зурабишвили сообщала, что обязательно будет на нем.

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Зурабишвили обратилась к Зеленскому

Саломе Зурабишвили обратилась к Владимиру Зеленскому, отметив, что народ Грузии осознает то, что борьба Украины против российской агрессии – это и борьба за свободу Грузии от лап Кремля.

Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому – отсюда, от вашего (людей на площади. – 24 Канал) имени, и сказать ему, что мы знаем, что он борется за нас, и будет победителем. И мы вместе войдем в Европу,

– заявила она.

Кроме украинского лидера, Зурабишвили вспомнила и о президенте Молдовы, а также европейских партнерах страны. Обратившись к Майе Санду, президент Грузии пожелала ее стране европейской победы.

"Майя, сегодняшний день, я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу!", – заявила президент, говоря о президентских выборах в Молдове.

Напомним, в столице Грузии 20 октября организовали масштабную акцию "Грузия выбирает Евросоюз". Целью проведения такой акции называют очередное подтверждение европейского выбора грузин. Однако в правительстве приходят в ярость.