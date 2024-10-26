В 20:00 избирательные участки закрылись. Тогда телекомпания Formula опубликовала результаты экзитпола, проведенного американской Edison Research. Согласно им, лидерство перехватила оппозиция.

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Кто вырвался вперед

Согласно экзитполу, данные которого обнародовали оппозиционные каналы "Мтавари" и "Формула", оппозиционные силы совокупно получают 51,9 процента голосов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта" – 40,9 процента.

Этот экзитпол проводился на всей территории страны. Было опрошено 14 946 избирателей. Возможная погрешность составляет +/-2,5 процента.

Последний опрос Edison Research перед выборами прогнозировал объединенной оппозиции более 50 процентов голосов.

Между тем согласно экзитполу проправительственного канала "Имеди", большинство мест в парламенте получает правящая партия "Грузинская мечта".

"Грузинская мечта" после объявления результатов экзитполов празднует победу, возле их офиса в небо запустили фейерверки.

Напомним, что ныне правящая партия "Грузинская мечта" придерживается откровенно пророссийского курса, этим самым поставив под угрозу путь страны в ЕС.

Недавно из-за антидемократической политики власти Евросовет приостановил вступление Грузии в Евросоюз. Достаточно вспомнить за принятый закон о "иноагентах", который дублирует подобный в России.