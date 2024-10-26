В то же время официальных результатов на момент публикации поздравлений Орбана обнародовано не было. Свою радость по поводу "победы" венгерский премьер выразил на своей странице в Х.

Смотрите также Орбан и его партия массово теряют благосклонность в Венгрии: какие это будет иметь последствия

Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах

После закрытия участков и объявления результатов экзитполов в Грузии Виктор Орбан поздравил правящую грузинскую партию власти с победой. Официальных результатов премьер-министр Венгрии решил не ждать.

Поздравления премьер-министру Ираклию Кобахидзе и партии "Грузинская мечта" с уверенной победой на нынешних парламентских выборах. Народ Грузии знает, как будет лучше для их страны, и сделал так, чтобы их голос сегодня услышали,

– сказал он.

Что говорят результаты экзитполов

Согласно экзитполу, данные которого обнародовали оппозиционные каналы "Мтавари" и "Формула", оппозиционные силы, которые имеют поддержку президента, совокупно получают 51,9 процентов голосов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта" – 40,9 процента.

Между тем согласно экзитполу проправительственного канала "Имеди", большинство мест в парламенте получает правящая партия "Грузинская мечта". "Грузинская мечта" после объявления результатов экзитполов празднует победу, возле их офиса в небо запустили фейерверки.