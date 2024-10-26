Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, отметив, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра приобретает поддержку среди венгров. Популярность же партии Орбана "Фидес" – падает.

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Речь Орбана

Недавно премьер Венгрии произнес речь, где часть была посвящена пророссийским нарративам о войне в Украине. Тибор Томпа отметил, что это подтверждает то, что Орбан является марионеткой Владимира Путина.

А вот вторая часть его речи действительно удивила, ведь он говорил о своем политическом конкуренте. Сравнил его с "собачкой", которого Брюссель якобы хочет назначить президентом (в Венгрии – 24 Канал),

– сказал он.

Изменения в Венгрии

В последнее время доверие к Орбану среди населения значительно снизилось. Это связано с многочисленными коррупционными скандалами и снижением уровня жизни венгров.

Петер Мадьяр может не только догнать, но и перегнать Орбана. Я надеюсь, что тренд недоверия к премьеру Венгрии будет продолжаться,

– выразил председатель венгерской общины.

По данным опросов, 80% избирателей, которым от 18 до 40 лет, поддерживают Петера Мадьяра. То есть, все молодое поколение стремится к переменам. Это обусловлено негативными экономическими последствиями, которым годами способствовал Виктор Орбан.

"Он может уйти в отставку еще до следующих парламентских выборов 2026 года, ведь есть информация о том, что очень много сторонников Орбана уже ищут другие политические силы", – добавил Тибор Томпа.

Стоит заметить, что Премьер-министр Венгрии снова высказался негативно относительно Плана победы Владимира Зеленского, заявив, что этот документ якобы направлен на расширение войны. Он выразил опасения, что в случае реализации плана "славянские солдаты" снова могут оказаться на венгерской территории. Орбан также обвинил Брюссель во втягивании Евросоюза в войну, назвав это "самой большой угрозой мировой войны за последние 70 лет".