Так, оппозиционная партия "Тиса" имеет небольшое преимущество над "Фидес". Соответствующий опрос опубликован в четверг аналитическим центром Publicus Institute для Nepszava.

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Партия "Фидес" не самая популярная в Венгрии

Уже второй опрос подряд показал, что "Тиса" опережает партию Орбана. Его провели в течение 11 по 18 октября.

Интересно, что "Тиса" обогнала "Фидес" как среди общего населения, так и среди тех, кто уверенно голосует.

Согласно этому опросу, "Тиса" имеет 24% от общего количества населения, тогда как "Фидес", – 23%. Среди тех, кто уверен в своем участии в выборах и также голосует за партию, доля в пользу партии Петера Мадьяра составляет 39% против 37%,

– отметило издание.

Кстати, другой опрос, который опубликовали в среду, был проведен в первой половине октября 21 будапештского Research Center, показал, что "Тиса" имеет 42% поддержки среди избирателей, которые определились с выбором, "Фидес" – 40%.

По электорату в целом, "Фидес", согласно этому опросу, все еще лидирует с поддержкой 29%, опережая "Тису" на 3 процентных пункта.

Петер Мадьяр уже отреагировал на результаты опросов.

Мы творим историю. Мы не видели ничего подобного в течение 18 лет. Венгрия послала месседж: режим Виктора Орбана закончился,

– подчеркнул лидер партии "Тиса".

Заметим, что следующие парламентские выборы в Венгрии должны состояться в 2026 году.

Кстати, Петер Мадьяр в июле 2024 года приезжал в Киев. Венгерский политик привез помощь в "Охматдет" и почтил павших защитников.