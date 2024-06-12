Еще в апреле 2024 года у Петера Мадяра не было партии, то есть его рейтинг был равен нулю. На сегодня он уже дышит в затылок Орбану. В эфире 24 Канала председатель венгерской общины Киева и области Тибор Томпа объяснил, почему Петера Мадьяра так хорошо восприняло венгерское общество.

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2 фактора успеха Мадьяра

Как отметил председатель венгерской общины Киева и области, граждане Венгрии имеют огромную потребность в оппозиционной силе Орбана. По его словам, на феноменальный успех Мадьяра повлияло 2 фактора:

первый – это то, что Петер Мадьяр разоблачил огромные коррупционные схемы, происходящие в Венгрии при власти Орбана за последние 10 – 12 лет;

второй – это то, что подавляющее количество молодежи стало активным и обратило внимание на Петера Мадьяра. Кстати, молодежь находится в очень тяжелом положении в Венгрии, потому что Орбан популистски делает ставку только на стариков.

Во всех населенных пунктах, где проживает более 20 тысяч человек, Орбан фактически потерял популярность.

Явка на этих выборах была крайне высока. 90% молодежи пошли за Петером Мадяром и проголосовали за него. Все же он молодой, ему 43 года, аристократ, владеет несколькими иностранными языками, юрист, работал долгое время Брюсселе,

– сказал Томпа.

Основная цель главы партии "Тиса" – смена Орбана и авторитарной власти демократическим путем. Сейчас он над этим активно работает. К тому же Мадьяр популярен не только в Будапеште, а уже во всей Венгрии.

Какова политика Мадьяра в отношении Украины

Мадьяр набрал на выборах в Европарламент 31%, одновременно Орбан – 44%. Если этот тренд будет продолжаться, то даже два года не нужно. Мадьяр до конца года может даже перегнать действующего премьер-министра.

Орбан очень смущен появлением этой политической силы Мадьяра, который набрал огромное количество голосов. У него аж 7 мандатов из 21, что имеет Венгрия в Европейском парламенте,

– отметил председатель венгерской общины Киева и области.

Один мандат у Петера Мадьяра принадлежит госпоже Гержани, которая родом из Украины. Во время одного из недавних заявлений она сказала, что партия "Тиса" полностью выступает за европейское направление и то, что Венгрия должна вернуться в лоно европейских народов, европейского управления и избавиться от тех негативов, что сегодня делает Орбан.

По отношению к Украине ситуация непростая. Сам Петер Мадьяр об этом говорил, что по его исследованиям, промывки мозгов Орбаном за последние 10 лет настолько усилили российскую направленность Венгрии, что фактически более 40% населения страны выступает против предоставления Украине военной помощи. Здесь нужно проводить соответствующие работы,

– подчеркнул Томпа.

Глава партии "Тиса" встречался с некоторыми представителями украинской элиты. И самое главное, что Петер Мадьяр не имеет никакого отношения к "Единой России".

"Я перед выборами пару слов с ним перекинулся. Он однозначно ищет и хочет найти, в отличие от Орбана, общие интересы между Украиной и Венгрией", – добавил председатель венгерской общины Киева и области.

Как Мадьяр и Орбан отреагировали на результаты выборов