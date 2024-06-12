Ще квітні 2024 року у Петера Мадяра не було партії, тобто його рейтинг дорівнював нулю. На сьогодні він уже дихає в потилицю Орбану. В ефірі 24 Каналу голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа пояснив, чому Петера Мадяра так добре сприйняло угорське суспільство.

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2 чинники успіху Мадяра

Як зазначив голова угорської громади Києва та області, громадяни Угорщини мають величезну потребу в опозиційній силі Орбану. За його словами, на феноменальний успіх Мадяра вплинуло 2 чинники:

перший – це те, що Петер Мадяр викрив величезні корупційні схеми, що відбуваються в Угорщині при владі Орбана за останні 10 – 12 років;

другий – це те, що переважна кількість молоді стала активною і звернула увагу на Петера Мадяра. До речі, молодь перебуває у дуже важкому становищі в Угорщині, тому що Орбан популістки робить ставку тільки на людей похилого віку.

У всіх населених пунктах, де мешкає більше ніж 20 тисяч людей, Орбан фактично втратив популярність.

Явка на цих виборах була вкрай висока. 90% молоді пішли за Петером Мадяром й проголосували за нього. Все ж таки він молодий, йому 43 роки, аристократ, володіє декількома іноземними мовами, юрист, працював довгий час у Брюсселі,

– мовив Томпа.

Основна мета очільника партії "Тиса" – зміна Орбана та авторитарної влади демократичним шляхом. Нині він над цим активно працює. До того ж Мадяр популярний не тільки в Будапешті, а вже у всій Угорщині.

Яка політика Мадяра щодо України

Мадяр набрав на виборах до Європарламенту 31%, водночас Орбан – 44%. Якщо цей тренд продовжуватиметься, то навіть два роки не потрібно. Мадяр до кінця року може навіть перегнати чинного прем'єр-міністра.

Орбан дуже збентежений появою цієї політичної сили Мадяра, який набрав величезну кількість голосів. У нього аж 7 мандатів із 21, що має Угорщина в Європейському парламенті,

– зауважив голова угорської громади Києва та області.

Один мандат у Петера Мадяра належить пані Гержані, яка родом з України. Під час однієї з нещодавніх заяв вона сказала, що партія "Тиса" повністю виступає за європейський напрямок й те, що Угорщина повинна повернутись в лоно європейських народів, європейського управління й позбутися тих негативів, що сьогодні робить Орбан.

Щодо відношення до України ситуація непроста. Сам Петер Мадяр про це говорив, що за його дослідженнями, промивання мізків Орбаном за останні 10 років настільки підсилили російську направленість Угорщини, що фактично понад 40% населення країни виступає проти надання Україні військової допомоги. Тут потрібно проводити відповідні роботи,

– наголосив Томпа.

Очільник партії "Тиса" зустрічався з деякими представниками української еліти. І найголовніше, що Петер Мадяр немає ніякого відношення до "Єдіной Росії".

"Я перед виборами пару слів з ним перекинув. Він однозначно шукає і хоче знайти, на відміну від Орбана, спільні інтереси між Україною та Угорщиною", – додав голова угорської громади Києва та області.

Як Мадяр й Орбан відреагували на результати виборів