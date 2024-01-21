Щось гучне, але не "бавовна": у Севастополі місцеві чули дивні звуки

Росіяни не знають спокою у Криму. Вранці в окупованому Севастополі лунали гучні звуки, які, одначе, зовсім не були схожі на вибухи.

Вранці 21 січня у Севастополі було дуже гучно. У місті запрацювали сирени.

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Окупанти могли "полювати" на морські цілі

Водночас відомо, що офіційно окупаційна влада тривогу не оголошувала. Також вона нічого не говорила про роботу своєї ППО.

Втім, у ЗМІ, зазначили, що звуки, які могли чути севастопольці, нагадували пуски з реактивних бомбометів

: Бомбомет – установка на військовому кораблі для скидання глибинних бомб. Призначений для боротьби надводних суден із підводними човнами та торпедними атаками.

Станом на 12:00 за київським часом, у Криму перекрили рух Керченським мостом. Зазвичай це пов'язано з ракетними або дроновими атаками.

Ігнат назвав найболючіші втрати Росії в Криму

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, найкращою операцією у Криму досі залишається знищення крейсера "Москва". Також військовий згадав за успішні удари ракетами StormShadow по різних об’єктах на півострові, наприклад, по штабу Чорноморського флоту. Як зазначив Ігнат, цей удар показав, що Севастополь – українське місто, а не "город русскіх моряков".

Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявив, що кількість наземних операцій у Криму у 2024 році побільшає. Спецпризначенці робитимуть усе, аби порушити логістику Росії.

Де розгорнеться найголовніша битва у 2024 році

В інтерв'ю для The Economist президент Зеленський розповів про плани України на новий рік. За словами глава держави, перемоги нашої країни у Криму продовжаться. Минулого року українським силам вдалося розбити блокаду Чорного моря і налагодити експорт зерна до інших країн.

Президент наголосив, що пріоритетними цілями є ізоляція Криму і зниження військового потенціалу супротивника на півострові.

Крім того, Зеленський окреслив завдання у сухопутній війні на 2024 рік. Це захист східних і південих міст, а також критичної інфраструктури.