Українські дрони завдають ударів по вантажних літаках Росії, які роблять можливими авіанальоти Росії на українські міста.

Ан-26: життєво важлива ланка в ланцюжку поставок ракет до Росії

Ан-26 – це транспортний літак із двома турбогвинтовими двигунами та максимальною злітною вагою 26 тонн. Російські ВПС мають близько 100 таких літаків і використовують їх для перевезення вантажів, десантування парашутистів, а іноді навіть для неточного скидання некерованих бомб.

Але в умовах нинішньої війни Росії проти України Ан-26 зайняті виконанням життєво важливої ​​місії для Росії. Вони перевозять крилаті ракети та далекобійні ударні безпілотники з заводів на передові бази, звідки запускають безпілотники або військові літаки, які потім запускають крилаті ракети.

Саме тому це була така велика подія, коли 21 вересня ударні безпілотники українського підрозділу "Примари" підірвали два Ан-26, припарковані на аеродромі Кача в окупованому Росією Криму.

Систематична кампанія: численні удари по аеродрому Кача

Атаки на Качу не припинилися 21 вересня. Українські війська неодноразово атакували аеродром протягом кількох днів, систематично руйнуючи цей ключовий логістичний вузол.

21 вересня: "Примари" знищили два літаки-амфібії Бе-12 – ці літаки радянської епохи вперше були знищені в бою.

22 – 23 вересня: Генеральний штаб України підтвердив ще один удар, в результаті якого на аеродромі були уражені два літаки.

24 вересня: повідомлення про потужні вибухи поблизу аеродромів Кача та Бельбек, які пролунали о 04:30.

25 вересня: "Примари" завдали удару по двох транспортних літаках Ан-26 та берегових радарах. Супутникові знімки підтверджують повне знищення одного Ан-26.

Розширення ударних можливостей України

Україна намагається зірвати повітряні нальоти Росії, атакуючи людей, техніку та бази, що підтримують ці нальоти.

Знищення двох Ан-26 – це останній випадок у серії успішних ударів підрозділу "Примари", завданих з використанням безпілотників з фіксованим крилом та оглядом від першої особи, що літають на сотні кілометрів, ймовірно, пов'язаних з їхніми віддаленими операторами через Starlink або якусь іншу систему супутникового зв'язку.

Starlink чудово працює над Кримом, але не над Росією. Для підрозділу "Примари" це відкриває можливість використовувати високоманеврені ударні дрони FPV, а не менш точні моделі, які можуть покладатися, скажімо, на якусь внутрішню інерціальну навігаційну систему, що не зазнає перешкод.

Протягом лише кількох днів "Примари" збили шість російських штурмових гелікоптерів Мі-8 у Криму, а також два патрульні літаки-амфібії Бе-12. Чи були вони придатними для польотів – залишається предметом дискусій. Адже на різних кримських аеродромах зберігаються покинуті колишні радянські Бе-12.

Але принаймні кілька літаків-амфібій 1970-х років все ще активні й патрулюють підходи до якірних стоянок Чорноморського флоту Росії в Криму та, ймовірно, на півдні Росії. Водночас FPV-дрони збили кілька російських військових кораблів та допоміжних суден у водах навколо Криму.

Ці події пов'язані – у добре спланованій ударній кампанії одна атака сприяє іншим. Щоб полегшити удари по аеродромах, підрозділ "Примари" спочатку знищив російські засоби ППО в Криму.

Ці удари продовжуються, оскільки нальоти на аеродроми посилюються. Та сама серія вильотів безпілотників, яка атакувала два Ан-26, також вивела з ладу береговий радар Mys M1.

Знадобиться ще два пошкоджених Ан-26, щоб серйозно зашкодити здатності Росії переміщувати ракети, безпілотники та інші боєприпаси мережею баз навколо України.

Інші типи російських транспортних літаків також допомагають перевозити боєприпаси, зокрема, реактивні літаки Іл-76. А їх ще більше.

Перегони на випередження

Ударна кампанія України тільки починається. Вона явно спрямована на випередження. Набагато легше, дешевше та безпечніше знищити інфраструктуру, яка підтримує російське бомбардування українських міст, ніж перехоплювати ракети та безпілотники безпосередньо перед ударом.

Звичайно, "Примари" – не єдиний український підрозділ, який грає на випередження. Нещодавно українські війська виявили головний пусковий майданчик для найкращих російських балістичних ракет "Іскандер" і підірвали його за допомогою рою з 14 далекобійних ударних безпілотників. Пусковий майданчик, можливо, був розташований у Молькіно, на півдні Росії. Деякі спостерігачі геолокують його як Шумаково, на заході Росії, набагато ближче до фронту.

Однак росіяни застосували ту саму стратегію.

28 серпня батарея крилатих ракет "Нептун" ВМС України спробувала завдати удару по цілях у Краснодарському краї. Удар провалився, оскільки російські ракети ППО "С-300" піднялися, щоб перехопити "Нептуни", а потім росіяни завдали удару у відповідь.

Розвідувальний дрон зафіксував пускову установку "Нептун", встановлену на вантажівці, очевидно, ту саму, що була спрямована по Краснодарському краю. Балістична ракета "Іскандер" впала й пошкодила, якщо не знищила, українську пускову установку, розташовану в Любицькому, неподалік лінії фронту в Запорізькій області.