Яка ситуація на Добропільському напрямку?

Росіяни продовжують наступ на захід від річки Казенний Торець, а також на північний схід від нього. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Читайте також Ми опинилися у переломному моменті війни, який мало хто помітив

Підрозділи 51-ї загальновійськової армії противника та 68-го армійського комплексу продовжують активні атакувальні дії, як у напрямку Федорівка – Родинське, так і у напрямку Красний Лиман – Мирноград. Ворогу вдалося закріпитися в Красному Лимані і навіть просунутися на південь від нього в бік Мирнограда.

Продовжує погіршуватися ситуація для Сил оборони України і на напрямку Новоекономічне – Мирноград. Судячи з усього, підрозділи 5-ї ОМСБр противника не тільки зуміли закріпитися в Новоекономічному, а й просунулися до шахти на захід від нього.

З огляду на те що росіянам вдалося закріпитися в Красному Лимані та просунутися уздовж лісосмуг на південь від нього, найближчим часом варто очікувати виходу 51-ї ЗВА на північні та північно-східні околиці Мирнограда.

Підрозділам 132-ї та 114-ї ОМСБр тієї ж 51-ї ЗВА вдалося розширити "горловину" свого вклинення, утримати під своїм контролем Кучерів Яр, а також ділянки місцевості на північ від нього, аж до Золотого Колодязя та Грузького. Крім того, діючи з рубежу Сухецьке – Затишок, росіянам вдалося прорватися до села Дорожнє.

При цьому спроби прорватися в лісосмуги, що проходять вздовж залізниці між Родинським і Білецьким, не увінчалися успіхом. Своєю чергою, СОУ успішно контратакували на південний схід від Вільного та відкинули ворога в бік Нового Шахового.

Після успішних контратак СОУ, в результаті яких їм вдалося закріпитися в Паньківці та просунутися вздовж річки Казенний Торець на південь від Володимирівки, росіяни вирішили атакувати тактичну групу СОУ з обох її флангів.

СОУ були змушені припинити контратаки в напрямку Паньківка – Новоторецьке, що загрожувало відрізати російські підрозділи, які діють на захід від річки Казенний Торець, від їх основних сил, щоб почати розбиратися з власними флангами.

Зараз ситуація в районі Паньківка – Шахове – Софіївка – Володимирівка є досить складною для СОУ. Ударне тактичне угруповання Сил оборони змушене вести вперті бої для утримання Шахового і недопущення подальшого просування росіян у бік Софіївки та Володимирівки, замість прориву до Новоторецького. По суті, противник сам намагається "відрізати" тактичне мікровклинення ЗСУ, яке загрожує тилу його 51-ї ЗВА, вперто атакуючи на його флангах.

Щодо розвитку ситуації на Добропільському напрямку можна констатувати щонайменше дві речі.

Противнику вдалося не лише утримати свої позиції в районі Кучерового Яру та на північ від нього, а й пробити досить стабільний коридор до нього, фактично утримуючи значну частину свого "вклинення" на схід від Добропілля. Росіянам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу оточення сил 51-ї ЗВА, які діють на захід від річки Казенний Торець. Цьому сприяли частково успішні штурмові дії у "трикутнику" Красний Лиман – Новоекономічне – Мирноград, а також вперті атаки у напрямку Шахове та Володимирівки, що змусило СОУ, які до цього просувалися в бік Новоторецького, зупинитися.

Які у росіян є труднощі на Добропільському напрямку?

Однак загальна оперативна ситуація у смузі 51-й ЗВА противника є для нього не такою вже й привабливою.

До першої дороги, що веде з Покровська на Добропілля через Родинське, цій армії ще не вдалося прорватися значними силами. Зафіксовані окремі невеликі піхотні групи противника, яким вдалося пролізти з Красного Лиману до розвилки цієї дороги з дорогою на Гришине. Але вони навряд чи там утримаються. Противник зараз не може повністю захопити саме Родинське, а також прорватися на північ від нього до Білецького. У цьому сенсі перекриття другої дороги до Добропілля також, швидше за все, значно затягнеться у часі.

Ба більше, Сили оборони продовжують утримувати Никанорівку та Паньківку, а це означає, що все-таки зберігається певна ймовірність оточення частини сил 51-ї ЗВА противника. Хоча просування окупантів до села Дорожнє може частково зняти цю загрозу.

Через все це 51-ша ЗВА, яка мала брати участь у штурмі Покровська, очевидно, найближчим часом не зможе це зробити. Вона змушена буквально "вигризати" зі значними втратами собі шлях до вихідного району, при цьому водночас намагаючись утримати залишки свого вклинення на схід від Добропілля.

Застосування частин морської піхоти Росії в смузі 51-ї ЗВА, мабуть, може бути лише тимчасовим. Адже очевидно, що ці сили спрямовані переважно все ж таки на наступ у напрямку Костянтинівки, а не для порятунку репутації 51-ї ЗВА.

Зауважте Чи допоможуть США переломити хід війни й повернути окуповані території?

Як підтвердження цій думці, свідчить і зосередження на Краматорському напрямку підрозділів зі складу 70-ї МСД 18-ї ЗВА противника, перегрупованих сюди з Південної операційної зони. Це добре вписується в загальну схему підготовки росіянами наступу на Костянтинівку і Дружківку відразу з трьох напрямків – північного сходу (з боку Часового Яру), південного сходу (з боку Торецька і Клебан-Бицького водосховища) і з південного заходу (з рубежу Полтавка – Новооленівка).

Що найважливіше треба розуміти про Добропільський напрямок?

Вперте бажання росіян розширити вклинення на захід від річки Казенний Торець на Добропільському напрямку, попри будь-які загрози оточення, має цілком зрозумілу причину.

Наступ противника на цьому напрямку, який розпочався понад 2 місяці тому, як мале тактичне вклинення на північ від Воздвиженки, сьогодні, попри всі зусилля СОУ, однозначно обернувся оперативним успіхом росіян.

Окупантам вдалося просунутися на цьому напрямку на глибину понад 30 кілометрів та розширити це вклинення більш ніж на 27 кілометрів. Нема нічого дивного в тому, що це вклинення нині має чіткий оперативний вплив на ситуацію на двох сусідніх напрямках – Покровському і Костянтинівському.

Природно, що російське командування всіма силами намагається його реалізувати, тоді як СОУ намагаються обмежити, щоб ворог не зміг наступати на двох сусідніх напрямках. У цьому й полягає оперативна суть всіх подій, що відбуваються зараз на Добропільському напрямку.