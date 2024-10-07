ГУР вивело з ладу тральник "Алєксандр Обухов": він базувався в Балтійському морі

ГУР провело успішну операцію з виведення з ладу чергового ворожого судна. Мовиться про тральник "Алєксандр Обухов".

Цей корабель базувався у Балтійському морі. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про виведення з ладу тральника росіян

В українській розвідці розповіли, що тральник "Алєксандр Обухов" базувався у місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування. Однак перед цим судно зазнало сильних пошкоджень.

Через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "Алєксандр Обухов" захлинувся,

– заявили у ГУР МО.

Як тральник "Алєксандр Обухов" був виведений з ладу / Відео ГУР МО

Розвідники зазначили, що тепер російський тральник став на капітальний ремонт. І це може виявитися серйозною проблемою для окупантів.

"Пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний і дорогий", – наголосили в розвідці.

У ГУР також сказали, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні 2024 року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург. Окрім того, "Алєксандр Обухов" – уже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту збройних сил Росії за останні пів року.

До слова, першим пошкодженим човном росіян у Балтійському морі став ракетний корабель "Сєрпухов". На судні сталася пожежа у квітні 2024 року, внаслідок чого у судна були значні ушкодження.

Що відомо про тральник "Алєксандр Обухов"

БТ-730 "Олександр Обухів" – базовий тральник проєкту 12700, призначений для пошуку та знищення мін в акваторіях військово-морських баз на безпечній для корабля дистанції.

Тральник був спроєктований Центральним морським конструкторським бюро "Діамант" для потреб ВМФ Росії й спущений на воду у червні 2014 року.

Водотоннажність корабля становить 890 тонн, довжина 61 метр, ширина 10 метрів, швидкість ходу за повної водотоннажності 16,5 вузла, екіпаж 44 особи.

Корабель може бути оснащений різними видами зброї. Зокрема, це 30-міліметрова шестиствольна автоматична корабельна артилерійська установка, зенітний ракетний комплекс 9К38 "Голка", міни УДМ, УДМ-2, УДМ-500, МТПК-1, МТПК-2, МРПК-1, ПМР-1, ПМР-2, одинарний універсальний контактний трал ОУКТ-Б, парний контактний трал ПКТ-Б, трал-імітатор "Желатин", універсальний широкосмуговий акустичний трал ШАТ-У тощо.