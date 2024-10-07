ГУР вывело из строя тральщик "Александр Обухов": он базировался в Балтийском море

ГУР провело успешную операцию по выводу из строя очередного вражеского судна. Речь идет о тральщике "Александр Обухов".

Этот корабль базировался в Балтийском море. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале.

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Что известно о выводе из строя тральщика россиян

В украинской разведке рассказали, что тральщик "Александр Обухов" базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство. Однако перед этим судно получило сильные повреждения.

Из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "Александр Обухов" захлебнулся,

– заявили в ГУР МО.

Как тральщик "Александр Обухов" был выведен из строя / Видео ГУР МО

Разведчики отметили, что теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт. И это может оказаться серьезной проблемой для оккупантов.

"Поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогой", – отметили в разведке.

В ГУР также сказали, что выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле 2024 года, проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербург. Кроме того, "Александр Обухов" – уже второй обезвреженный корабль Балтийского флота вооруженных сил России за последние полгода.

К слову, первой поврежденной лодкой россиян в Балтийском море стал ракетный корабль "Серпухов". На судне произошел пожар в апреле 2024 года, в результате чего у судна были значительные повреждения.

Что известно о тральщике "Александр Обухов"

БТ-730 "Александр Обухов" – базовый тральщик проекта 12700, предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

Тральщик был спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Диамант" для нужд ВМФ России и спущен на воду в июне 2014 года.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узла, экипаж 44 человека.

Корабль может быть оснащен различными видами оружия. В частности, это 30-миллиметровая шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс 9К38 "Игла", мины УДМ, УДМ-2, УДМ-500, МТПК-1, МТПК-2, МРПК-1, ПМР-1, ПМР-2, одинарный универсальный контактный трал ОУКТ-Б, парный контактный трал ПКТ-Б, трал-имитатор "Желатин", универсальный широкополосный акустический трал ШАТ-У и так далее.