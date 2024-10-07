Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в телеграм-канале. Рассказали, сколько вражеских ракетоносителей находятся в Черном море сейчас.

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Сколько "Калибров" в Черном море сегодня

По состоянию на 06:00 7 октября в Черном море зафиксировали 4 российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Общим залпом до 24 ракет,

– заявили в ВМС.

Также добавили, что в Азовском море вражеские корабли пока отсутствуют. В Средиземном – 3, из которых 2 являются носителями "Калибров", общий зал – до 20 крылатых ракет.

Заметим, что по данным ВМС, утром 6 октября в Черном море было 2 носителя ракет, общий залп – до 8 "Калибров". Днем ранее фиксировали только 1 вражеский корабль, общий залп – 4 ракет.