Соответствующую информацию обнародовали в Военно-Морских силах ВСУ. Там также сообщили детали относительно общего залпа ракет.
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Сколько "Калибров" сейчас в море
По данным ВМС ВСУ по состоянию на 6 утра:
- в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.
Отметим, что в Военно-морских силах указали, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Там также добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море – 10 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.