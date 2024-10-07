Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі. Розповіли, скільки ворожих ракетоносіїв перебувають у Чорному морі зараз.

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Скільки "Калібрів" у Чорному морі сьогодні

Станом на 06:00 7 жовтня в Чорному морі зафіксували 4 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Загальним залпом до 24 ракет,

– заявили у ВМС.

Також додали, що в Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні. У Середземному – 3, з яких 2 є носіями "Калібрів", загальний зал – до 20 крилатих ракет.

Зауважимо, що за даними ВМС, вранці 6 жовтня у Чорному морі було 2 носії ракет, загальний залп – до 8 "Калібрів". Днем раніше фіксували лише 1 ворожий корабель, загальний залп – 4 ракет.