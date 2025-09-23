Спецпідрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України за кілька днів провів серію успішних ударів по об'єктах на тимчасово окупованому Криму. Уражено, зокрема, протичовнові літаки Бе-12.

Таких літаків у Росії всього 6. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

У чому важливість ураження Бе-12 у Криму?

21 вересня повідомлялося про ураження трьох вертольотів Мі-8 та оглядової РСЛ 55Ж6У "Небо-У". Наступного дня, 22 вересня, під удари потрапили ще один Мі-8 та два протичовнові літаки Бе-12. Ці машини, попри свій вік (перший політ Бе-12 відбувся у 1960 році), і досі перебувають на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Варто зазначити, що їхня кількість у строю обмежена – всього 6 одиниць.

У грудні 2023 року російське міноборони демонструвало сюжет із застосуванням Бе-12 для патрулювання акваторії Чорного моря.

Основне призначення Бе-12 – пошук і знищення підводних човнів. Для цього літак використовує магнітометр 1960-х років і акустичні буї, що скидаються у районі пошуку цілі. У навчальних сюжетах екіпажі також практикують скидання бомб ПЛАБ-250-120 (вага 123 кілограмів), призначених для ураження підводних човнів, оснащених гідростатичним, магнітним або гідроакустичним детонатором для вибуху на заданій глибині або поруч із субмариною.

З питання, чому обрали саме Бе-12 для атаки, є кілька пояснень. Можливо, це було "вільне полювання" на аеродромі противника, де ймовірно перебували різні цілі. Проте більш ймовірно, що удар був цілеспрямованим і мав на меті обмежити можливості противника.

Знищення Бе-12, як протичовнового літака, потенційно створює сприятливі умови для дій українських підводних дронів. Наприклад, на виставці Defense Tech Valley 2025 у Львові представили українське сімейство підводних дронів "Толока", яких Бе-12 міг би виявляти.

Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив 24 Каналу важливість ураження таких цілей. Цей літак виконував завдання патрульного літака. Тобто того, який патрулює акваторію моря і шукає українські надводні морські дрони.

Які характеристики літака Бе-12?

Ллітак-амфібія Бе-12 "Чайка" був розроблений у КБ Берієва на початку 1960-х років на заміну застарілого Бе-6. Перший політ відбувся 18 жовтня 1960 року, а серійне постачання до ВМФ почалося у 1963 році.

Основні характеристики:

Максимальна швидкість – 530 кілометрів на годину,

бойове навантаження – до 1 500 кілограмів,

екіпаж – четверо осіб.

Для пошуку підводних човнів на носі літака встановлена РЛС, а у хвостовій частині – датчик магнітних аномалій. Техніка також оснащена розвідувальною та фотоапаратурою.

Всього виготовили 150 одиниць Бе-12 різних модифікацій.

Що відомо про знищення Бе-12 "Чайка" у Криму?