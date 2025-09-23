Розчищення шляху для "Толоки": чому ГУР обрали для ураження у Криму саме літаки Бе-12
- Спецпідрозділ "Примари" ГУР знищив у Криму 2 протичовнові літаки Бе-12 "Чайка" та гелікоптер Мі-8.
- Знищення Бе-12 обмежує можливості Чорноморського флоту Росії і створює сприятливі умови для дій українських підводних дронів.
Спецпідрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України за кілька днів провів серію успішних ударів по об'єктах на тимчасово окупованому Криму. Уражено, зокрема, протичовнові літаки Бе-12.
Таких літаків у Росії всього 6. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.
Дивіться також У ГУР опублікували перехоплення розмови про арешт заступника губернатора Бєлгородщини за хабарі
У чому важливість ураження Бе-12 у Криму?
21 вересня повідомлялося про ураження трьох вертольотів Мі-8 та оглядової РСЛ 55Ж6У "Небо-У". Наступного дня, 22 вересня, під удари потрапили ще один Мі-8 та два протичовнові літаки Бе-12. Ці машини, попри свій вік (перший політ Бе-12 відбувся у 1960 році), і досі перебувають на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Варто зазначити, що їхня кількість у строю обмежена – всього 6 одиниць.
У грудні 2023 року російське міноборони демонструвало сюжет із застосуванням Бе-12 для патрулювання акваторії Чорного моря.
Основне призначення Бе-12 – пошук і знищення підводних човнів. Для цього літак використовує магнітометр 1960-х років і акустичні буї, що скидаються у районі пошуку цілі. У навчальних сюжетах екіпажі також практикують скидання бомб ПЛАБ-250-120 (вага 123 кілограмів), призначених для ураження підводних човнів, оснащених гідростатичним, магнітним або гідроакустичним детонатором для вибуху на заданій глибині або поруч із субмариною.
З питання, чому обрали саме Бе-12 для атаки, є кілька пояснень. Можливо, це було "вільне полювання" на аеродромі противника, де ймовірно перебували різні цілі. Проте більш ймовірно, що удар був цілеспрямованим і мав на меті обмежити можливості противника.
Знищення Бе-12, як протичовнового літака, потенційно створює сприятливі умови для дій українських підводних дронів. Наприклад, на виставці Defense Tech Valley 2025 у Львові представили українське сімейство підводних дронів "Толока", яких Бе-12 міг би виявляти.
Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив 24 Каналу важливість ураження таких цілей. Цей літак виконував завдання патрульного літака. Тобто того, який патрулює акваторію моря і шукає українські надводні морські дрони.
Які характеристики літака Бе-12?
Ллітак-амфібія Бе-12 "Чайка" був розроблений у КБ Берієва на початку 1960-х років на заміну застарілого Бе-6. Перший політ відбувся 18 жовтня 1960 року, а серійне постачання до ВМФ почалося у 1963 році.
Основні характеристики:
- Максимальна швидкість – 530 кілометрів на годину,
- бойове навантаження – до 1 500 кілограмів,
- екіпаж – четверо осіб.
Для пошуку підводних човнів на носі літака встановлена РЛС, а у хвостовій частині – датчик магнітних аномалій. Техніка також оснащена розвідувальною та фотоапаратурою.
Всього виготовили 150 одиниць Бе-12 різних модифікацій.
Що відомо про знищення Бе-12 "Чайка" у Криму?
- Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" 21 вересня в окупованому Криму знищили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
- Це перше ураження Бе-12 в історії. Також було уражено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 російської армії.