Застрелив дружину й доньку: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві у Харкові

26 квітня 2024, 15:12
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Джерело:

поліція Харківської області

У Харкові чоловік з рушниці застрелив свою родину та втік. Правоохоронці розшукували вбивцю близько доби.

Приблизно добу зловмисник ховався на даху одного з гуртожитків у Слобідському районі міста.

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Затриманому повідомили про підозру

24 квітня до чергової частини відділу поліції в Харківській області надійшло повідомлення, що за місцем проживання 53-річний чоловік застрелив з гладкоствольної рушниці свою дружину та поранив 28-річну доньку. Після скоєного злочину зловмисник втік у невідомому напрямку.

Дівчина від отриманих поранень померла у лікарні.

Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, відділу поліції близько доби розшукували підозрюваного. Вони затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник переховувався на даху гуртожитку.

Слідчі під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві (за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Мотиви чоловіка наразі невідомі.

Тим часом у Вінницькій області викрили чоловіків, які допомагали ховатись підозрюваним у вбивстві поліцейського.

Хто допомагав переховуватись вбивцям поліцейського

  • Підозрюваним у вбивстві допомагали втекти та ховатись двоє військових. Навіть коли їм вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, вони вирішили допомогти.
  • Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам. Ба більше, один з них самовільно залишив військову частину для цього.
  • У "помічників" вдома вже провели обшуки, їм вручили підозри.
  • Нагадаємо, що жорстоке вбивство поліцейського сталося вночі 20 квітня.
  • Двоє поліцейських зупинили для перевірки авто, в якому перебувало двоє військових.
  • Один із підозрюваних не захотів відчиняти ящик зі зброєю, з якою зловмисники хотіли втекти за кордон. 
  • Тоді він застрелив 20-річного правоохоронця Максима Зарецького.
  • Майже добу порушників шукали. Їх затримали на Одещині. 

Автор: Анастасія Кушпіт