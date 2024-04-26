Застрелив дружину й доньку: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві у Харкові
Джерело:поліція Харківської області
У Харкові чоловік з рушниці застрелив свою родину та втік. Правоохоронці розшукували вбивцю близько доби.
Приблизно добу зловмисник ховався на даху одного з гуртожитків у Слобідському районі міста.
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Затриманому повідомили про підозру
24 квітня до чергової частини відділу поліції в Харківській області надійшло повідомлення, що за місцем проживання 53-річний чоловік застрелив з гладкоствольної рушниці свою дружину та поранив 28-річну доньку. Після скоєного злочину зловмисник втік у невідомому напрямку.
Дівчина від отриманих поранень померла у лікарні.
Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, відділу поліції близько доби розшукували підозрюваного. Вони затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник переховувався на даху гуртожитку.
Слідчі під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві (за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Мотиви чоловіка наразі невідомі.
Тим часом у Вінницькій області викрили чоловіків, які допомагали ховатись підозрюваним у вбивстві поліцейського.
Хто допомагав переховуватись вбивцям поліцейського
- Підозрюваним у вбивстві допомагали втекти та ховатись двоє військових. Навіть коли їм вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, вони вирішили допомогти.
- Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам. Ба більше, один з них самовільно залишив військову частину для цього.
- У "помічників" вдома вже провели обшуки, їм вручили підозри.
- Нагадаємо, що жорстоке вбивство поліцейського сталося вночі 20 квітня.
- Двоє поліцейських зупинили для перевірки авто, в якому перебувало двоє військових.
- Один із підозрюваних не захотів відчиняти ящик зі зброєю, з якою зловмисники хотіли втекти за кордон.
- Тоді він застрелив 20-річного правоохоронця Максима Зарецького.
- Майже добу порушників шукали. Їх затримали на Одещині.