Застрелив дружину й доньку: поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві у Харкові

У Харкові чоловік з рушниці застрелив свою родину та втік. Правоохоронці розшукували вбивцю близько доби.

Приблизно добу зловмисник ховався на даху одного з гуртожитків у Слобідському районі міста.

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Затриманому повідомили про підозру

24 квітня до чергової частини відділу поліції в Харківській області надійшло повідомлення, що за місцем проживання 53-річний чоловік застрелив з гладкоствольної рушниці свою дружину та поранив 28-річну доньку. Після скоєного злочину зловмисник втік у невідомому напрямку.

Дівчина від отриманих поранень померла у лікарні.

Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, відділу поліції близько доби розшукували підозрюваного. Вони затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник переховувався на даху гуртожитку.

Слідчі під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві (за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Мотиви чоловіка наразі невідомі.

Тим часом у Вінницькій області викрили чоловіків, які допомагали ховатись підозрюваним у вбивстві поліцейського.

Хто допомагав переховуватись вбивцям поліцейського