Зранку 13 жовтня у Харкові стався вибух у житловій забудові. Внаслідок цього постраждала цивільна інфраструктура, росіяни могли запустити на центр міста безпілотник.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Які наслідки вибуху в Харкові?

За словами Харківського міського голови, вибух, який жителі чули о 09:19, пролунав у центральній частині Київського району. Внаслідок цього постраждала житлова забудова. Ударна хвиля вибила шибки в будинках.

Причини вибуху встановлюються,

– написав Терехов.

Пізніше міський голова додав, що вибух, імовірно, стався внаслідок удару БпЛА невстановленого типу.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вікна вибиті в гуртожитку. Також постраждали два автомобілі. Постраждалих наразі немає. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Зазначимо, що під час вибуху в Харкові та районі тривала повітряна тривога. Вона почалася о 09:05. За хвилину Повітряні Сили ЗСУ повідомили про небезпеку для області – на північний схід Харківщини з Бєлгородської області рухалася швидкісна ціль.

Де минулої доби були ворожі атаки?