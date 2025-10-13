У Харкові пролунав вибух: пошкоджено будинки в центрі міста
- У Харкові пролунав вибух у житловій забудові, пошкоджено будинки.
- Причини вибуху встановлюються, повітряна тривога тривала під час інциденту.
Зранку 13 жовтня у Харкові стався вибух у житловій забудові. Внаслідок цього постраждала цивільна інфраструктура, росіяни могли запустити на центр міста безпілотник.
Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Які наслідки вибуху в Харкові?
За словами Харківського міського голови, вибух, який жителі чули о 09:19, пролунав у центральній частині Київського району. Внаслідок цього постраждала житлова забудова. Ударна хвиля вибила шибки в будинках.
Причини вибуху встановлюються,
– написав Терехов.
Пізніше міський голова додав, що вибух, імовірно, стався внаслідок удару БпЛА невстановленого типу.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вікна вибиті в гуртожитку. Також постраждали два автомобілі. Постраждалих наразі немає. На місці працюють підрозділи ДСНС.
Зазначимо, що під час вибуху в Харкові та районі тривала повітряна тривога. Вона почалася о 09:05. За хвилину Повітряні Сили ЗСУ повідомили про небезпеку для області – на північний схід Харківщини з Бєлгородської області рухалася швидкісна ціль.
Де минулої доби були ворожі атаки?
Напередодні росіяни росіяни атакували Харків дронами. В місті пролунала серія вибухів. Пошкодження були зафіксовані в Шевченківському районі Харкова. У двох двоповерхових будинках було вибито вікна, постраждалих немає.
Увечері 12 жовтня росіяни атакували Суми безпілотниками. Внаслідок цього пожежа в нежитловому приміщенні та пошкодження будинків сталися в Ковпаківському районі. Медики надали допомогу жительці, яка отримала гостру реакцію на стрес.
Ворог здійснив атаку на Чернігів, спричинивши пошкодження на об'єкті інфраструктури. П'ятеро людей постраждали, троє з них шпиталізовані. Один ворожий БпЛА влучив у локомотив.
Вночі 13 жовтня російські війська атакували Україну 82 ударними дронами-камікадзе, з яких 69 були знищені силами ППО.