Дрони ворога залетіли у Харківську область. Після другої ночі там почули вибух.

Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Атака дронами триває знову: де зараз існує небезпека

Вибух у Харкові 13 жовтня: що відомо?

Близько 2 ночі 13 жовтня 2025 року звук вибуху почули у Харкові. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного напрямку.

Повітряна тривога в Харківській області, у деяких районах, тривала уночі періодично, а в самому Харкові – з 00:24. Про вибух ЗМІ повідомили у 02:08.

Звернімо увагу, що 12 жовтня увечері російська армія також атакувала Харків із повітря. Через наліт БпЛА було чутно серію вибухів у місті.

Де ще були атаки ворога цієї ночі?