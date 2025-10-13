У Харкові пролунав вибух
- У Харкові 13 жовтня близько 2 ночі пролунав вибух, коли в районі міста перебували ворожі БпЛА.
- Повітряна тривога в Харкові почалась о 00:24, а вибух було зафіксовано о 02:08.
Дрони ворога залетіли у Харківську область. Після другої ночі там почули вибух.
Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Атака дронами триває знову: де зараз існує небезпека
Вибух у Харкові 13 жовтня: що відомо?
Близько 2 ночі 13 жовтня 2025 року звук вибуху почули у Харкові. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного напрямку.
Повітряна тривога в Харківській області, у деяких районах, тривала уночі періодично, а в самому Харкові – з 00:24. Про вибух ЗМІ повідомили у 02:08.
Звернімо увагу, що 12 жовтня увечері російська армія також атакувала Харків із повітря. Через наліт БпЛА було чутно серію вибухів у місті.
До слова, оперативно про тривоги та загрози для всіх областей, а також про наслідки російських атак – читайте у нашому телеграм-каналі.
Де ще були атаки ворога цієї ночі?
- Серія вибухів пролунала в Одесі. Туди Росія скерувала близько двох десятків дронів із боку Чорного моря.
- Також окупанти атакували Суми безпілотниками. Це спричинило пожежу і пошкодження будинків у Ковпаківському районі.