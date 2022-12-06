У Харкові прощаються з Володимиром Вакуленком, якого вбили російські військові
Джерело:Суспільне
Під час окупації Ізюма росіяни викрали та застрелили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Тривалий час його вважали зниклим безвісти.
З Вакуленком прощаються 6 грудня у Харкові. Вшанувати пам'ять прийшли друзі, рідні та 14-річний син Віталій.
До теми "Тайра" отримала премію Вінценза і присвятила її вбитому письменнику Вакуленку
Тіло письменника знайшли на масовому похованні в Ізюмі. Батьки понад пів року намагалися з'ясувати, що сталося з Володимиром. Востаннє на зв'язок він виходив у березні.
Церемонія прощання / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне
Володимира вбили росіяни / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне
Рідні пів року шукали Володимира / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне
Що відомо про викрадення
До будинку, де мешкав Володимир з сином, прийшли 5 окупантів. Чоловік готував їжу у саду. Російські вбивці забрали Вакуленка й нічого не пояснювали. Перед тим письменника вже викрадали й погрожували прострелити коліна.
Росіяни дорікали батькам чоловіка, що ті виховали націоналіста. Вакуленко навіть під час окупації не приховував проукраїнських поглядів.
У Володимира залишився син Віталій, з яким він ніколи не розлучався. Дитина має інвалідність і потребує допомоги.
Син Володимира Віталій / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне
Підтвердила ДНК-експертиза
У масовому похованні біля Ізюма знайшли понад 400 тіл. Місцева ритуальна служба займалася похованнями й зазначила, що тіло письменника у могилі 319.
Правоохоронці спочатку не підтверджували, що рештки належать Володимиру. Вважали, що у похованні тіло невідомої жінки.
Тіло Володимира було у могилі 319 / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне
Росіяни кілька разів викрадали Вакуленка / Фото В'ячеслава Мавричева, Суспільне
Проте журналістам вдалося отримати фотодоказ. На зображенні видно простелені документи Вакуленка. Згодом те, що тіло належить Вакуленку, підтвердила ДНК-експертиза.
Вакуленко вів щоденник
Після погроз від окупантів Вакуленко від щоденника. Він закопав рукопис у саду. Батьки Володимира та письменниця Вікторія Амеліна знайшли записи.
"23 березня 2022 року, Володя, знаючи, що окупанти ще прийдуть за ним, закопав свої записи під вишнею і сказав батькові: "Коли наші прийдуть, віддаси". Наступного дня 24 березня 2022 гоку Володимира забрали", – зазначила Вікторія Амеліна.
Наразі щоденник у Харківському літмузеї. Його оцифрували.