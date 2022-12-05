Про це йшлося на щорічному міжнародному форумі Via Carpatia у Львові. Ініціатор заходу народний депутат Микола Княжицький зазначив, що цю премію "отримували інтелектуали, люди, які відстоюють цінності демократії тоді, коли можна жити в мирі".

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Але ми живемо в той час, коли гуманістичне служіння передусім стало актом прямої дії. Бо зараз гуманістично – це служити в ЗСУ, допомагати людям, як військовим, так і цивільним, берегти наші цінності і Україну. І наша лауреатка – це влучення на 100%,

– зазначив він.

"На світі немає нічого, що не може стати зброєю"

Тайра зізналася, що відзначення премією Вінценза для неї цілковита несподіванка та велика честь. Паєвська зазначила, що в одному з посібників зі східної медицини прочитала, що "на світі немає нічого, що не могло би стати ліками", і тоді ж зрозуміла, що на світі немає нічого, що не може стати зброєю.

"Для мене зараз у першу чергу зброя – це культура. Ми можемо подивитися, що роблять окупанти, коли заходять у село чи місто: вони винищують усі пам’ятки культури, музеї, книги, а що найгірше – вбивають наших представників культури...", – сказала Тайра.

Тайра присвятила премію Вакуленку, якого вбили окупанти

Вона пригадала, що нещодавно в Ізюмі знайшли тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, вбитого окупантами. "Я не думаю, що я достойна цієї великої премії. Але я це приймаю як велику честь і присвячую її Володимиру Вакуленку і всім діячам культури, які були замордовані і вбиті московськими окупантами", – наголосила Паєвська.

Своєю чергою директорка форуму Via Carpatia Ярина Ясиневич зазначила, що зараз світ велику увагу приділяє Україні та намагається про неї дізнатися. "У нас з’явився шанс пояснити свою окремішність і позбутися колоніального тягаря. Знаходити натхнення і сили для цього, серед усього мороку – це важлива місія культури. І це стало темою цьогорічного форуму – "Культура. Випробування війною", – додала вона.

Що відомо про дитячого письменника Вакуленка

Тіло Володимира Вакуленка знайшли на місці масового поховання в Ізюмі.

Батько письменника розповів, що 23 березня до їхнього будинку приїхали п'ятеро людей та провели обшук. Загарбники забрали письменника та його сина, провели жорстокий допит із побиттям і відпустили.

Наступного дня до їхнього будинку знову приїхали окупанти, вони силоміць вивезли Вакуленка. Відтоді живим його ніхто не бачив.

Зверніть увагу! Російські загарбники незаконно захопили Тайру 16 березня, коли вона надавала допомогу пораненим у блокадному Маріуполі. 17 червня стало відомо, що Тайру вдалося звільнити з полону.