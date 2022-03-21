У Харкові снаряд прилетів у спини людей, які ховалися у супермаркеті: моторошне відео

Уночі 21 березня обстріли житлових кварталів Харкова активізувалися. По області зараз досі тривають бойові дії. Під удар потрапили і мирні мешканці міста.

Зокрема, снаряд прилетів у супермаркет. У мережі вже поширилось відповідне відео з місця події з камер спостереження.

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На кадрах помітно, як російська ракета прилетіла в спини мирних людей. Вони усі чекали на свою чергу в супермаркет.

Повідомляється, що це відбулось у Харкові. Більше інформації, на жаль, невідомо. Так само поки немає даних щодо постраждалих.

Ракета прилетіла в спини мирних людей: дивіться відео