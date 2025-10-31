Беруться за надскладні випадки: у Харкові запрацювала унікальна лабораторія протезування

У Харкові місяць тому відкрився центр комплексної реабілітації з лабораторією протезування та ортезування на базі медуніверситету, який безплатно допомагає військовим і цивільним після ампутацій.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла в ефірі 24 Каналу, що центр може обслуговувати до 25 пацієнтів на місяць і забезпечує повний цикл. Подібні центри планують відкривати в інших регіонах, а вищі навчальні заклади вже готують фахівців-протезистів.

Як у Харкові допомагають військовим та цивільним після ампутацій?

Центр відкрили за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста та Міністерства охорони здоров'я України.

Особливість центру – комплексний підхід: пацієнтам, яким загрожує ампутація, надають повну медичну допомогу, виготовляють сучасні протези та ортези, а також здійснюють їх подальше обслуговування.

Військові, які потребують протезів, вже беруть участь у житті спільноти центру та бачать приклад інших у "Іграх героїв". Попри складні ампутації, вони отримують підтримку та мотивацію.

Воював до вересня 2024 року, поки при штурмі Вовчанська не підірвався. Йшли на зачистку. Я, як бойовий медик, ішов п'ятим у групі. Четверо зайшли на пагорб, а я наступив на розтяжку. Важке поранення – подвійна ампутація: гомілка, стегно, ще уламки. Лікуюся. Зліпки для протезів могли б уже робити, але ліва нога поки не дозволяє,

– пояснив військовий, який чекає на протезування.

Окрім військових, тут є й цивільні – з побутовими травмами та підривами.

"На нозі утворилася ранка. Я не звертав на неї уваги, болю не було. А там почалося гниття й розвинулась гангрена. Вона дуже швидко прогресувала, через двоє діб зробили операцію, ампутували праву ногу. Хочу приїхати додому, заїхати у двір, встати з коляски та піти на протезі, щоб дружина мене зустріла, син зустрів, щоб, як кажуть, оплески від друзів. Це дуже важка справа, але треба боротися", – розповів 80-річний чоловік.

Чому протезування стає таким необхідним в Україні?

У Міністерстві охорони здоров'я наголошували на необхідності відкриття таких центрів не лише в Харківській області, а й в інших регіонах.

У чотирьох вищих навчальних закладах України почали готувати протезистів, оскільки попередня кількість ортопедів не покривала поточних потреб.

На базі нового центру студенти зможуть проходити практику, що дозволить здобути цінний досвід та заповнити дефіцит цих фахівців. Зараз вони вже практикуються.

Також у центрі працює міжнародна команда фахівців з досвідом роботи в умовах військових конфліктів.

Це кімната для ламінування.Тут може бути трішки брудно, але такий робочий процес. Ми використовуємо кілька різних компонентів: гуму, карбонове волокно, поролон. Я вдягну маску і покажу вам роботу,

– сказав Рікарду Фернандеш керівник відділу фізреабілітації Міжнародного Комітету Червоного Хреста України.

Центр надає комплексні послуги: від огляду пацієнтів та оцінки потреб до виготовлення протезів та реабілітації.

"Наразі близько 50 пацієнтів вже отримали протезування, а потужність лабораторії дозволяє обслуговувати до 25 пацієнтів на місяць. Вся реабілітаційна допомога та протезування безоплатна для всіх пацієнтів", – пояснила керівниця центру Олена Марковська.

Через обстріли та підриви у прифронтових селах багато людей отримують серйозні поранення, включно з частковими ампутаціями, що робить реабілітаційні центри надзвичайно важливими.

Ініціатива з комплексної допомоги пораненим і постраждалим уже потрібна і буде ставати ще більш актуальною.

Що ще відомо про реабілітацію в Україні?

В Україні система реабілітації, протезування та лікування військових потребує суттєвих змін – як на законодавчому рівні, так і у сфері фінансування, щоб гарантувати повноцінну допомогу захисникам.

Попри складні поранення й ампутації, багато військових після ефективного лікування та протезування знову повертаються до служби. Благодійний фонд «Твоє майбутнє» надає реабілітаційну підтримку пораненим військовим, зокрема у складних випадках, забезпечуючи санаторно-відновлювальне лікування. Організація також допомагає добровольцям і ветеранам, які вже завершили службу, та закликає долучатися до співпраці через офіційний сайт і сторінки в соціальних мережах.

Підполковник ГУР МО та багаторазовий чемпіон світу з рукопашного бою Андрій Савенко наголосив на значенні спортивних програм для ветеранів, які сприяють фізичному відновленню та адаптації після поранень.

Він також відзначив, що психологічна підготовка має вирішальне значення як на фронті, так і у спорті.

