Harpoon – кінець для флоту Росії: на що здатна надпотужна протикорабельна ракета

Harpoon – найпопулярніша і одна із найпотужніших протикорабельних ракет у світі. Через наднизьку траєкторію польоту її практично неможливо збити.

Harpoon – універсальна самонавідна протикорабельна ракета, що створена для знищення надводних цілей. Її розробкою займалися ще з 1970-х років, і відтоді цей 500-кілограмовий монстр потопив немало кораблів.

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Метод пуску Harpoon в Україні

Сам пуск можна здійснювати з чотирьох платформ в залежності від модифікації: з літаків, кораблів, субмарин і берегових пускових установок.

Проте якщо вже про використання цієї ракети, то треба зазначити, що в Україні немає технічних можливостей для запуску Harpoon з:

кораблів;

літаків;

підводних човнів.

Для нас доступний метод пуску Harpoon з берегових платформ, за таким принципом, як ми запускаємо наші "Нептуни". До слова, коштує одна така ракета – від мільйона доларів. Це вартість, яку доводиться платити за можливості цього снаряду.

Як працює протикорабельна ракета

В залежності від модифікації Harpoon може важити від 540 до майже 700 кілограмів. Його бойова частина має трохи більше, ніж 200 кілограмів. Довжина, в залежності від модифікації, може досягати понад 4,5 метра. Дальність польоту – від 140 до 315 кілометрів, а швидкість досягає 850 кілометрів на годину.

Ракета Harpoon має два варіанти запуску.

Перший – коли оператор знає точні координати цілі. У такому випадку ракета гарантовано влучить в корабель.

Другий варіант – коли координати мішені невідомі. З одного боку – це не проблема, Harpoon можна запускати у ймовірному напрямку ворожого корабля. Снаряд сам знайде його, адже може фіксувати цілі на відстані від 10 до 40 кілометрів в залежності від погодних умов. З іншого ж – шукаючи ціль, Harpoon стає більш вразливим до ворожих ППО.

Ліквідація великих кораблів

Harpoon достатньо, щоб підбивати і навіть топити великі десантні кораблі. Ракета летить на висоті від 2 до 4 метрів над поверхнею води. Саме це робить її практично невидимою для систем протиповітряної оборони.

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За схожим принципом працюють українські "Нептуни" і саме так потопили російський ракетний крейсер "Москва". Це називається горизонтальною атакою і її використовують для знищення великих ворожих кораблів.

Знищення малих цілей

Для знищення малих цілей, як от катерів чи субмарин, які спливли на поверхню – використовується інший метод. Harpoon здіймається у повітря на висоту до 18 кілометрів і, зафіксувавши мішень, йде в круте піке, допоки не влучить в корабель.

До речі, ракету можна запрограмувати на пошук та ураження конкретної моделі чи навіть виду корабля. Далі комп'ютерні системи ракети самі визначать і віднайдуть потрібну ціль навіть серед великого скупчення ворожих суден.



Збити Harpoon майже неможливо / Фото United States Navy

Якщо ціль зафіксована – це кінець

Для ураження цілей Harpoon використовує інерціальну навігацію за допомогою GPS-систем. Не влучити – не вдасться. Якщо вже ціль зафіксована – це кінець.

Є, звичайно, шанс збити ракету системами ППО, але швидкість і малопомітність цього снаряду мінімізують такий сценарій розвитку подій.

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Україні такі ракети допоможуть деблокувати моря, порти і змусять російські кораблі не виходити з портів. Адже як тільки вони покинуть місце дислокації – їх чекатиме доля ракетного крейсера "Москва".

До слова, наймасштабнішим використанням Harpoon була морська битва у квітні 1988 року. Операція називалася "Богомол". Тоді американський флот вступив у бій з іранським. Обоє користувалися Harpoon. Це була битва, в якій тонули катери, крейсери і фрегати.

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