Рятують життя на позиціях: в "Хартії" поділились унікальним досвідом збиття російських дронів
- Бійці 13 бригади НГУ "Хартія" регулярно проходять навчання зі збиття ворожих дронів, використовуючи рушниці для підвищення стрілкових навичок.
- Ворог активно застосовує дрони на оптоволокні, проти яких єдиним захистом є стрільба, що вимагає від військових швидкої реакції та впевненості у використанні зброї.
Харків щодоби піддається атакам ворожих дронів різних типів. Відбивати їх за допомогою зброї – навичка, опанувати яку можна завдяки наполегливим тренуванням. Як це роблять бійці 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".
Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про те, як військовослужбовці "Хартії" готуються на полігоні до відбиття російських безпілотників, FPV-дронів, БпЛА на оптоволокні. Вони мають навчитися давати відсіч ворогу в умовах, коли у небі засилля ворожих безпілотників.
Як проходять навчання із збиття дронів?
Навчання щодо збиття дронів у "Хартії" інструктори проводять регулярно. Обов'язково вчать новачків, а досвідченні бійці мають поліпшувати стрілкові навички.
На тренуванні військові працюють з рушницями – це основна зброя для збивання дронів. Інструктори навчають не просто вправно та влучно стріляти, а також не боятися зброї. Ще більш важливо навчитися швидко реагувати на звук дрона, що летить, щоб він першим не атакував.
Ці вміння є життєво необідними для військових – зв'язківців, ребівців, піхоти, штурмовиків – всім тим, хто працює на лінії бойового зіткнення або поруч з нею.
Для ребівців дуже важливі ці навички, тому що у бойовій ситуації, поки наші команди намагаються заглушити зв'язок, на них іде полювання ворога. Тому саме ребівцям дуже важливо теж вміти збивати ворожі FPV-дрони, поки вони працюють.
Боець бригади "Хартія" з позивним Май розповів, що 30% того, що долітає в посадки до наших військових, на виїзди, це російські мавіки, які є "очами" ворога.
Вони все прекрасно бачать. Проте маємо засоби, які борються з мавіками, не дають їм побачити нас. Росіяни цими дронами коригують, – пояснив військовий.
Також окупанти запускають ударні FPV-дрони, які можуть нести різні види вибухівки.
"Якщо він тебе побачив, краще випередити його та знешкодити", – наголосив Май.
У чому небезпека дронів на оптоволокні?
Ворог останнім часом почав дуже активно використовувати дрони на оптоволокні. Але проти них немає боротьби – захистити себе від них можна тільки стрільбою.
Це дуже швидкі дрони, їх дуже багато. Якщо цей дрон побачив тебе, від нього немає сенсу ховатись. Потрібно діяти, стріляти і не боятися цього,
– зауважив військовий.
Боєць "Хартії" поділився досвідом стрільби по FPV-дрону. У тій ситуації допомогло те, що той ворожий дрон не бачив наших захисників.
Ми його побачили теж зненацька. Його було чутно, але не одразу його можна побачити. Пам'ятаю, я у той момент сховався за дерево, і дрон мене не побачив. Я вирішив стріляти, не чекати, бо він міг ще далі кудись полетіти. Я зробив постріл і він впав у полі,
– пригадав Май.
Він вважає, що бійцям потрібно проходити етап холостіння (вправи зі зброєю без бойових патронів, що імітують постріли – 24 Канал) кожного дня, щоб звикати до зброї. Якщо військовий не боїться рушниці, вміє з нею поводитись, він у будь-якій ситуації завжди буде швидким і знатиме, що робити.
Росія продовжує атакувати дронами Україну?
Ворог з вечора 25 листопада знову запустив дрони на територію нашої країни. Загалом росіяни використали 90 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. До тогож затосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".
Силам ППО вдалося збити або подавити 72 ворожі БпЛА на Півночі, Півдні та Сході України.
Під час комбінованої атаки проти ночі 25 листопада ворог атакував Київ та область. Під ударами були Броварський, Білоцерківський, Обухівський та Вишгородський райони.
Росіяни здійснювали атаку кількома хвилями – дронами і ракетами. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням та водопостачанням.