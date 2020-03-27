Готова ли Украина к пандемии коронавируса: видео

Эпидемия коронавируса распространяется по Украине. Впрочем, убивает не сам вирус, а вызванные им осложнения, в частности, воспаление легких и пневмония. Во время лечения у таких больных возникает потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких , которых на всю Украину – всего 4 тысячи. То есть, 200 аппаратов на область.

Преимущественно они сосредоточены в больницах, которые расположены в крупных городах. Кроме того, не все аппараты размещены в инфекционных отделениях, а, например, в реанимации роддома, куда не пустят больного коронавирусом человека.

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Известно, что в Киеве обустроили 7 медучреждений, где будут принимать больных Covid-19. Видео из Александровской больницы обнародовал Виталий Кличко, в котором отметил, что для борьбы с болезнью всего хватает. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве могут развернуть примерно 7 тысяч коек.

На днях 5 больниц Харькова получили новые аппараты искусственной вентиляции легких. На них из бюджета города потратили 12,5 миллионов гривен. В реанимации 17 больницы к аппарату уже подключали первого пациента после операции.

Всего в городе 168 аппаратов, а также закупят еще 20. В Харьковской области всего около 130 аппаратов, а появится еще 30. В этом помогают местные предприниматели.

Можно использовать для детей и взрослых. Кроме этого, что важно для гриппозных и вирусных пневмоний, мы всегда начинаем искусственную вентиляцию легких с неинвазивного метода. То есть, маской, чтобы не травмировать. Лишь в тяжелых случаях мы переходим на инвазивную, то есть интубацию трахеи,

– рассказал заведующий отделением реанимации 17 больницы Харькова.

Пандемия станет вызовом для Украины, как и для других стран. По мнению иммунолога Федора Лапия, первым делом нужно позаботиться о защите медиков. Он также отметил, что опыта у них хватает.

В Украине была пандемию в 2009-2010 годах. Они похожи, подходы в терапии не сильно отличаются,

– отметил Федор Лапий.

Глава Минздрава Илья Емец признал, что Украина не готова к пандемии. Правда, ранее он заявлял: от Covid-19 умрут все пенсионеры.

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В Центре общественного здоровья при Минздраве отметили, что делают все возможное, чтобы Украина прошла испытания коронавирусом. Они заявили, что ежедневно проводят более 100 тестов тем, кто имеет симптомы коронавируса.

Сейчас у нас есть 50 тысяч тест-систем. Этого вполне достаточно для ситуации, которая сейчас развивается. Даже если предположить, что каждый день мы тестируем 100 человек, а в регионах – такое же количество,

– пояснил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Роман Родина.

В случае необходимости тест-системы полимеразной цепной реакции докупят. Также там призвали не паниковать, соблюдать условия карантина и правила личной гигиены.



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