Собрания баптистов стали причиной вспышки коронавируса на Днепропетровщине, – ОГА

Вспышка коронавируса в Днепропетровской области могла начаться из-за собрания баптистов в Першотравенске. Сейчас в городе зафиксировали 21 случай заражения, во всей области – 41.

Об этом заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык. По его словам, именно с Першотравенска вирус начал распространяться в других городах области.

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Сейчас полицией установлены все участники собрания. Ситуация, как говорит председатель областного совета, контролируемая.

В то же время Олийнык отметил, что два человека, у которых подтвердили COVID-19, и они об этом знали, покинули место изоляции и решили поехать в Днепр.

Они были пойманы в буквальном смысле этого слова, оштрафованы и возвращены домой,

– рассказал председатель областного совета.

В то же время по словам председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, в Першотравенске состоялось ежегодное собрание представителей баптистской церкви.

Как утверждают организаторы, они в этом году отменили эти сборы, но так или иначе на сборы съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран.

Обратите внимание! Сейчас местные власти приняли решение об ограничении выезда из Першотравенска и въезда в город с 8 апреля.

Смотрите видео заявления Святослава Олийныка:



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала