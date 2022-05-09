У Херсоні росіяни хочуть дати ув’язненим зброю і змусити їх воювати з ЗСУ, – Денісова

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові хочуть дати ув’язненим зброю. Змусивши їх воювати проти Збройних Сил України, ворожі угруповання прагнуть поповнити втрати в особовому складі.

Про це 9 травня розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, таких ув’язнених у місті понад 2 тисячі.

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Українські ув'язнені стануть гарматним м'ясом: що відомо про плани окупантів

У Херсоні є слідчий ізолятор, а також 3 в’язниці й наразі довкола ув'язнених в них склалася небезпечна ситуація. Повідомляється, що окупанти хочуть дати ув’язненим зброю і змусити їх воювати.

У цих містах позбавлення волі живуть 700 працівників, які нікуди не виходять. Вони поки що мають їжу і воду. І тримаються. Адже, якщо вони підуть з цих установ, ув’язнених точно заберуть,

– розповідає Денісова.

Вона додає, що окупанти створюють в Херсоні катівні. Зараз, наприклад, заарештували колишнього мера міста. Людей хапають прямо на вулицях, вони зникають. Частину примусово мобілізують.

Російські військові хочуть ставити ув'язнених попереду своєї армії, як гарматне м'ясо. А уявіть, що це буде означати для української армії, яка не може стріляти у своїх людей, яких примушують йти проти них,

– додає омбудсменка.

Про що ще розповіла Денісова: коротко

В Україні працює гаряча лінія, наразі на неї надійшло 33, 5 тисячі дзвінків.

За підтримки ЮНІСЕФ з 1 квітня працює лінія психологічної підтримки. Станом на 8 квітня отримали 830 дзвінків.

"Азовсталь" залишається під контролем України. Свідки з Маріуполя, які телефонують на гарчу лінію, розповідають, що зараз Росія намагається знищувати докази своїх злочинів. Так, відомо, що під Маріуполем є братська могила розміром 300 метрів.

Понад 200 тисяч маріупольців були примусово депортовані з України в Росію. Перед цим вони проходять фільтраційні табори. Доля людей, які не пройшли ці табори, - невідома. В розшуку понад 16 тисяч українців, чверть з них – маріупольці

Більше ніж 100 українських військовослужбовців вже звільнили. Усі вони потребують психічної допомоги.

Водночас в Україні російські військовополонені на такому ж забезпеченні, як і українські солдати.

В Україні залишаються ризики голоду, оскільки з тимчасово окупованих територій вже вивезли чверть запасів для посадки, овочі зі складів вивозять у Крим і Краснодарський край.

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