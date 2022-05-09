За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, деякі путінські карателі вже зрозуміли, що насправді російське командування не збираються їх міняти. Адже генералам простіше відправити на смерть взагалі всі наявні сили, аби тільки відзвітувати нагору про успішне виконання завдань, а резервних сил для ротацій в окупантів немає.

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Російське командування у гонитві за здобуттям перемог до 9 травня закидали у м'ясорубку всіх найманців, терміновиків та контрактників, яких тільки могли, але успіхів досягнути ніхто так і не зміг.

Повернутися можна лише у двох випадках

Оскільки майже всі загарбники, які дожили до цього часу, перебувають на полі бою з 24 лютого, жодного бажання воювати та йти вперед майже всі росіяни не відчувають. Звісно, багато окупантів зі зламаною психікою отримують задоволення від участі у бойових діях, але навіть затяті нелюди фізично виснажені.

Звичайні ж "Ваньки", надивившись на тисячі тіл загиблих, а також на поранених, відчувши на собі все, що означає війна, шалено хочуть потрапити додому. Бажано з наявність повного комплекту рук та ніг.

Особовий склад російської армії на Донбасі, який складається з десятків тисяч ординців, переважно є повністю підконтрольним командуванню. Попри невдоволення ситуацією, погане забезпечення та безглуздість завдань, росіяни продовжують виконувати накази генералів.

І хоча про якісь насправді серйозні бунти не йдеться, з кожним днем дедалі більше вояк замислюються про те, як покинути зону бойових дій.

У розмовах з рідними окупанти розповідають, що 4 травня офіцери сказали про продовження їх відрядження ще на 3 місяці. Це викликало неабияке обурення та підвищення кількості відмов йти у наступ. Вони скаржаться на те, що не мають засобів захисту, а протерміновані бронежилети розповзаються та не тримають ані куль, ані уламків снарядів. Деякі підрозділи росіяни забезпечують касками та бронежилетами, які були зняті з трупів.

Крім того, щоб убезпечити війська від масового дезертирства, російські загороджувальні загони показово повертають окупантів-втікачів на передову, після чого їх відправляють на найбільш небезпечні ділянки наступу. Крім того, офіцери розповідають про те, що незабаром квазіреспубліки мають приєднати до складу Росії. Тоді Путін нібито може оголосити повномасштабну війну, на яку вже примусово призвуть всіх втікачів.

Через таку ситуацію деякі росіяни вбачають лише два варіанти свого повернення до Росії – у пластиковому пакеті чи з у вигляді "трьохсотих".

Звертаються до психіатрів та стріляють собі в ноги

Деякі з окупантів намагаються домогтися, аби їх визнали непридатними до подальшої служби через проблеми з головою. Побачивши, як кілька ординців насправді втратили глузд, рашисти почали звертатися до медиків та імітувати розлади психіки. Наразі вони чекають висновків психіатрів, після чого збираються лягти у госпіталь та не повертатися на Донбас.

Подекуди, розуміючи, що оформити списання через комісію психіатрів не вдасться, росіяни вчиняють самостріли. Стосується це як рядових, так і офіцерів. В одному з підрозділів, наприклад, у ногу собі вистрелив начальник відділення. При цьому поцілив він у кістку, аби травма була насправді серйозною, а після лікування його вже точно не могли повернути назад.