Чудо на Висле: как Варшава в 1920 году остановила наступление большевиков на Европу

Битва под Варшавой, развернувшаяся в августе 1920 года, стала одним из самых громких и опасных моментов Польско-советской войны. На карту была поставлена не только столица, но и баланс сил во всей Европе.

Именно это событие впоследствии назвали Чудом на Висле и даже 18-й решающей битвой мира. 24 Канал расскажет обо всем подробнее.

Как новая война после Первой мировой докатилась до ворот польской столицы?

В августе 1920 года польская столица оказалась в ситуации, когда отступление уже казалось прологом к катастрофе. Однако именно тогда произошло то, что позже назвали Чудом на Висле – польское контрнаступление сломило наступление Красной армии и превратило битву за Варшаву в одно из важнейших военных событий ХХ века.

Наступление между Вислой и Бугом, начавшееся 16 августа 1920 года, заставило армию большевистского командира Михаила Тухачевского отступать в панике. Только в первый день поляки продвинулись на 45 километров на север, а через 10 дней враг был разгромлен.

Чтобы понять значение битвы за Варшаву в августе 1920 года, нужно вернуться на несколько месяцев назад. В основе конфликта лежало противостояние между возрожденной Польшей и большевистской Россией, которая с самого начала была нацелена на экспансию. После поражения Германии в Первой мировой войне и ее отступления с оккупированных территорий Украины, Беларуси и Балтии Красная армия начала наступление на запад.

Польская стратегия, впрочем, тоже была не только оборонительной. У Польши был более широкий политический замысел – ослабить "первую Россию", то есть белую, используя большевиков, и сломить "вторую Россию" – красную, руками польской армии. В перспективе также можно было способствовать появлению "третьей России" – демократической.

Важно знать, что в этой схеме ключевую роль должна была сыграть независимая Украинская Народная Республика. Но путь к союзу был сложным – польско-украинский конфликт в Восточной Галичине долго тормозил переговоры, но 21 апреля 1920 года в Варшаве все-таки было заключено соглашение между Польшей и УНР. Цена для УНР, впрочем, была очень большой – Симон Петлюра отказался от претензий на Восточную Галичину и западную Волынь.

Более широкий контекст Польско-советской войны: смотрите видео WAS_UA

Почему поход на Киев обернулся отступлением?

25 апреля 1920 года началось совместное польско-украинское наступление в направлении Киева. Первоначальный успех на первый взгляд был убедительным – войска союзников захватили много пленных и трофеев, а 7 мая вошли в оставленный большевиками Киев. Но последующие бои показали опасность стратегических иллюзий.

Уже 14 мая большевики начали наступление в Беларуси, а 1-я конная армия Семена Буденного, переброшенная в Украину, 5 июня прорвалась южнее Киева и вышла в тыл польских сил. В этих условиях польское командование отдало приказ отступить из Киева, и киевская операция фактически завершилась полным поражением.

Поляки решили обвинять в этом украинцев – мол, одним из главных недостатков была слабость армии УНР, которой не хватало времени на мобилизацию и добровольцев. Действительно, значительная часть украинского населения не доверяла полякам, однако армия УНР насчитывала 20 тысяч солдат и продолжала сражаться на стороне Польши до конца войны. Часть историков так и называет кампанию 1920 года – Польско-украинско-большевистская война.

Варшавская битва – часть первая: смотрите видео на 24Канал

Что нужно знать о наступлении большевиков на Варшаву?

Лето 1920 года стало временем, когда большевистское давление превратилось в лавину. 4 июля красные под командованием Тухачевского начали масштабное наступление в Беларуси. За два дня до этого он выступил со своим знаменитым обращением к солдатам – громким, агрессивным, почти апокалиптическим по тону. По миру разлетелась, к примеру, вот такая одна из самых громких цитат:

Через труп белопанской Польши лежит путь к всемирному пожару!

То есть для красных речь шла не просто о походе на Варшаву, а о "мировой революции". И сначала могло показаться, что их не остановить – 14 июля большевики взяли Вильнюс, а польские части продолжали отступать на запад. В то же время польские власти прибегли к массовой мобилизации на защиту государства крестьян – крупнейшего социального слоя.

На тот момент ситуация в Варшаве была настолько опасной, что даже международные наблюдатели называли происходящее столкновением цивилизаций. Британский дипломат лорд Эдгар Винсент д'Абернон, находившийся в Польше летом 1920 года, назвал Варшавскую битву "18-й решающей битвой мира".

Варшавская битва – часть вторая: смотрите видео на 24Канал

Почему битву под Варшавой назвали Чудом на Висле?

Если история и любит большие повороты, то Варшава 1920 года – один из самых ярких. Тогда столица Польши могла пасть, а вся страна – вновь потерять независимость. Но произошло буквально неожиданное, фактически чудо.

Польский удар 16 августа внезапно изменил ход войны. Для Красной армии все было настолько плохо, что она потеряла 25 тысяч убитыми, более 60 тысяч попали в плен, а почти 50 тысяч большевиков, которым отрезали путь отступления, бежали в Восточную Пруссию.

Конечно, триумф под Варшавой еще не положил конец войне. В сентябре 1920 года большевики потерпели поражение у Немана. В начале октября польская армия, поддержанная украинскими союзниками и небольшими подразделениями белорусов и россиян, подошла к линии, которую занимала год назад, перед киевским походом. Собственно, тогда войска находились всего в 140 километрах от Киева.

Однако польское общество и политики устали от войны и хотели мира. 18 октября 1920 года на польско-большевистском фронте вступило в силу перемирие, которое означало и конец польско-украинского союза. Это однозначно воспринималось украинцами как болезненное и трагическое геополитическое предательство со стороны Польши.

Украинские силы пытались продолжать борьбу самостоятельно, но в течение месяца были разгромлены. Затем, согласно Рижскому мирному договору 1921 года, земли современных Беларуси и Украины просто разделили без украинского голоса. Большая часть отошла к большевикам, остальная – к Польше.