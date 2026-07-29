Польша под Пилсудским: почему делают святого из человека, поставившего демократию на колени

Юзеф Пилсудский – одна из тех фигур, которые не укладываются в простую формулу "герой или лиходей". Для одних он стал архитектором возрожденной Польши после Первой мировой войны, для других – человеком, в итоге подменившим демократическую надежду жесткой авторитарной политикой силы

Этот парадокс тревожит уже не одно поколение историков. А почему оно именно так, 24 Канал расскажет немного подробнее.

Кто такой Пилсудский и как появился на военной и политической арене?

Юзеф Пилсудский называл себя "литовцем по происхождению, поляком по национальности", даже завещал похоронить свое тело в Кракове, а сердце – в Вильнюсе. Он родился 5 декабря 1867 года в Зулове (это было имение в Литве, тогда – на территории Российской империи) в семье шляхетского происхождения. Юношей приобщился к антицарской деятельности, за что был сослан в Сибирь. Этот опыт закалил его характер и сделал из него впоследствии политика, мыслившего категориями борьбы, дисциплины и исторической миссии.

В начале XX века Пилсудский стал одной из ключевых фигур Польской социалистической партии, но его социализм был особого толка – национальное освобождение для Юзефа всегда стояло выше классовой революции. Именно поэтому он легко соединил в себе черты революционера, подпольщика, стратега и государственника. Во время Первой мировой войны его легионы стали важным элементом в борьбе за будущую независимость, и после 1918 года Пилсудский оказался на вершине новой польской государственности.

Сначала он исполнял обязанности временного руководителя государства, а затем стал Маршалом Польши – этот титул подчеркивал его военный авторитет и символический вес. В межвоенный период Пилсудский не был просто одним из многих лидеров – он стал центром тяготения, вокруг которого крутилась вся политическая система. И вот здесь начинались противоречия.

Как Юзеф Пилсудский изменил Польшу?

Юзеф Пилсудский вошел в историю в качестве главного символа польского государственного возрождения в 1918 году. После 123 лет разделения между Российской империей, Пруссией и Австро-Венгрией Польша вновь появилась на политической карте Европы, и для миллионов поляков это стало событием гигантского масштаба. А вышедший из среды польского освободительного движения Пилсудский стал не просто военным лидером, а человеком-легендой, вокруг которого строили новую государственную историю.

Кто такой Юзеф Пилсудский: смотрите видео 24Канал

Его известнейший вклад – успешная оборона польской независимости в Польско-советской войне 1919 – 1921 годов, кульминацией которой стала битва под Варшавой в августе 1920. Именно эта победа, которую часто называют "Чудом на Висле", остановила наступление Красной армии на Запад и укрепила позиции Польши как нового центральноевропейского государства. Для сторонников Пилсудского – это аргумент, почти не требующий дополнительных доказательств. Без него современная Польша могла бы выглядеть совсем иначе.

Но история Пилсудского не завершилась этим триумфом, а скорее лишь началась с него. В мае 1926 года он фактически совершил переворот и стал фигурой сильнее парламента, хотя формально не всегда занимал ключевые государственные должности. В это время польская политическая система совершила резкий поворот от парламентского к авторитарному правлению, которому дали название Санация. И хотя союзники Пилсудского утверждали, что речь идет буквально о "лечении" государства от хаоса, критики видели другое – сворачивание политической конкуренции, давление на оппонентов и постепенный дрейф в режим персональной власти.

Что такое Санация – лекарство для государства или яд для демократии?

Переворот 1926 стал водоразделом. Пилсудский и его сторонники оправдывали силовой захват власти необходимостью остановить политический беспорядок, экономическую слабость и очередные правительственные кризисы. Действительно, межвоенная Польша страдала нестабильностью, слабыми коалициями и острыми конфликтами между партиями. Но Санация, которую предложил Пилсудский, оказалась болезненной и для самой демократии.

После переворота его режим не превратил Польшу в классическое тоталитарное государство, но и назвать его демократическим было бы слишком большим снисхождением. Власть сосредотачивалась все больше в руках исполнительной вертикали, парламент терял вес, а политические оппоненты подвергались преследованиям. Самым известным символом этого курса стало появление концлагеря в Березе-Картузской, созданного при Пилсудском и в логике политики, которую тот запустил и которая оправдывала жестокость к противникам режима.

Поэтому в историографии Пилсудский предстает двойственно. С одной стороны – это герой, творец государства, спасший Польшу от геополитического исчезновения. С другой – лиходей, захвативший власть и считавший политическую эффективность важнее честной конкуренции и институционального равновесия. В этом смысле Юзеф напоминает многих "отцов наций" XX века – они часто оставляли после себя не столько фундамент, сколько стены с глубокими трещинами.

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Пилсудский – великий стратег или политический миф?

Не менее важна внешнеполитическая линия Пилсудского. Он хорошо понимал, что Польша оказалась между двумя гигантами – Германией и Советским Союзом, и не может позволить себе наивности. Его концепция Межморья предполагала создание пояса государств между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, который мог бы сдерживать как германский, так и российский экспансионизм. Это была смелая, но чрезвычайно сложная геополитическая мечта, которая в реальности так и не приобрела целостную форму.

В отношениях с СССР Пилсудский оставался бескомпромиссным противником большевистской экспансии. В то же время он искал и прагматические компромиссы, когда это отвечало польским интересам. Такая двойственность делала его внешнюю политику гибкой, но не всегда предсказуемой. Для одних это было свидетельством государственного инстинкта, для других – недостатка доверия к институтам и чрезмерной веры в силу личного руководства.

Чего стоит только история о союзе с Симоном Петлюрой , который обернулся крахом для УНР. И при этом Польша при Пилсудском проводила жесткую полонизацию, закрывая украинские школы, православные храмы и используя армию для погромов (пацификации) в украинских селах.

Как бы там ни было, Польша в значительной степени и сегодня живет в тени политического мифа о Пилсудском. Тот присутствует в названиях улиц, монументов, памятных дат и государственных церемоний, но его фигура не является стерильной или бесконфликтной. Она остается предметом интерпретаций, где каждая сторона видит своего Пилсудского – национального освободителя, авторитарного реформатора, военного гения или политика, который поставил историческую миссию выше правил игры.

Пилсудский умер 12 мая 1935 года в Варшаве, в итоге попав в пантеон польской истории. Но его наследие до сих пор заставляет спорить не только о прошлом, но и о том, какой ценой строится государство. Пилсудский – это не простая историческая икона, а крупная, нервная и противоречивая фигура европейского XX века. И, видимо, именно поэтому она до сих пор интересует так сильно поклонников истории.