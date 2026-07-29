Цей парадокс тривожить уже не одне покоління істориків. А чому саме воно ось так, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Хто такий Пілсудський і як з'явився на військовій та політичній арені?

Юзеф Пілсудський називав себе "литовцем за походженням, поляком за національністю", ба навіть заповів поховати своє тіло у Кракові, а серце – у Вільнюсі. Він народився 5 грудня 1867 року у Зулові (це був маєток у Литві, тоді – на території Російської імперії) у родині шляхетського походження. Юнаком долучився до антицарської діяльності, за що був засланий до Сибіру. Цей досвід загартував його характер і зробив із нього згодом політика, який мислив категоріями боротьби, дисципліни та історичної місії.

На початку XX століття Пілсудський став однією з ключових фігур Польської соціалістичної партії, але його соціалізм був особливого штибу – національне визволення для Юзефа завжди стояло вище за класову революцію. Саме тому він легко поєднав у собі риси революціонера, підпільника, стратега й державника. Під час Першої світової війни його легіони стали важливим елементом у боротьбі за майбутню незалежність, і от після 1918 року Пілсудський опинився на вершині нової польської державності.

Спершу він виконував обов'язки тимчасового керівника держави, а згодом став Маршалом Польщі – цей титул підкреслював його військовий авторитет і символічну вагу. У міжвоєнний період Пілсудський не був просто одним із багатьох лідерів – він став центром тяжіння, навколо якого крутилася вся політична система. І саме тут починалися суперечності.

Як Юзеф Пілсудський змінив Польщу?

Юзеф Пілсудський увійшов в історію як головний символ польського державного відродження у 1918 році. Після 123 років поділів між Російською імперією, Пруссією та Австро-Угорщиною Польща знову з'явилася на політичній мапі Європи, і для мільйонів поляків це стало подією гігантського масштабу. А Пілсудський, який вийшов із середовища польського незалежницького руху, став не просто військовим лідером, а людиною-легендою, навколо якої будували нову державну історію.

Хто такий Юзеф Пілсудський: дивіться відео 24Канал

Його найвідоміший внесок – успішна оборона польської незалежності у Польсько-радянській війні 1919 – 1921 років, кульмінацією якої стала битва під Варшавою у серпні 1920. Саме ця перемога, яку часто називають "Дивом на Віслі", зупинила наступ Червоної армії на Захід і зміцнила позиції Польщі як нової центральноєвропейської держави. Для прихильників Пілсудського – це аргумент, який майже не потребує додаткових доказів. Без нього сучасна Польща могла б мати геть інакший вигляд.

Але історія Пілсудського не завершилася цим тріумфом, а радше лише почалася з нього. У травні 1926 року він фактично здійснив переворот та став сильнішою за парламент фігурою, хоча формально не завжди обіймав ключові державні посади. Саме тоді польська політична система зробила різкий поворот від парламентського до авторитарного правління, якому дали назву Санація. І хоча союзники Пілсудського твердили, що йдеться буквально про "лікування" держави від хаосу, критики бачили інше – згортання політичної конкуренції, тиск на опонентів і поступовий дрейф до режиму персональної влади.

Що таке Санація – ліки для держави чи отрута для демократії?

Переворот 1926 року став вододілом. Пілсудський та його прихильники виправдовували силовий захват влади необхідністю зупинити політичний безлад, економічну слабкість і чергові урядові кризи. Дійсно, міжвоєнна Польща страждала від нестабільності, слабких коаліцій і гострих конфліктів між партіями. Але Санація, яку запропонував Пілсудський, виявилася болісною і для самої демократії.

Після перевороту його режим не перетворив Польщу на класичну тоталітарну державу, але й назвати його демократичним було б занадто великою поблажливістю. Влада зосереджувалася дедалі більше у руках виконавчої вертикалі, парламент втрачав вагу, а політичні опоненти зазнавали переслідувань. Найвідомішим символом цього курсу стала поява концтабору у Березі-Картузькій, створеного за Пілсудського та у логіці політики, яку той запустив і яка виправдовувала жорстокість до противників режиму.

Через це в історіографії Пілсудський постає двоїсто. З одного боку – це герой, творець держави, який урятував Польщу від геополітичного зникнення. З іншого – лиходій, що захопив владу та вважав політичну ефективність важливішою за чесну конкуренцію та інституційну рівновагу. У цьому сенсі Юзеф нагадує багатьох "батьків націй" XX століття – вони часто залишали після себе не стільки фундамент, скільки стіни з глибокими тріщинами.

Цікаві факти про Пілсудського та стосунки тодішніх Польщі та України: дивіться відео WAS_UA

Пілсудський – великий стратег чи політичний міф?

Не менш важливою є зовнішньополітична лінія Пілсудського. Він добре розумів, що Польща опинилася між двома гігантами – Німеччиною та Радянським Союзом, і не може дозволити собі наївності. Його концепція Міжмор'я передбачала створення поясу держав між Балтійським, Чорним та Адріатичним морями, який міг би стримувати як німецький, так і російський експансіонізм. Це була смілива, але надзвичайно складна геополітична мрія, яка в реальності так і не набула цілісної форми.

У відносинах із СРСР Пілсудський залишався безкомпромісним противником більшовицької експансії. Водночас він шукав і прагматичні компроміси, коли це відповідало польським інтересам. Така подвійність робила його зовнішню політику гнучкою, але не завжди передбачуваною. Для одних це було свідченням державного інстинкту, для інших – браку довіри до інституцій і надмірної віри в силу особистого керівництва.

Чого варта тільки історія про союз із Симоном Петлюрою, який обернувся крахом для УНР. І при цьому Польща за Пілсудського проводила жорстку полонізацію, закриваючи українські школи, православні храми та використовуючи армію для погромів (пацифікації) в українських селах.

Хай там як, Польща значною мірою й сьогодні живе у тіні політичного міфу про Пілсудського. Той присутній у назвах вулиць, монументів, пам'ятних дат і державних церемоній, але його постать не є стерильною чи безконфліктною. Вона лишається предметом інтерпретацій, де кожна сторона бачить свого Пілсудського – національного визволителя, авторитарного реформатора, військового генія або політика, який поставив історичну місію вище за правила гри.

Пілсудський помер 12 травня 1935 року у Варшаві, зрештою потрапивши у пантеон польської історії. Але його спадщина досі змушує сперечатися не лише про минуле, а й про те, якою ціною будується держава. Пілсудський – це не проста історична ікона, а велика, нервова і суперечлива постать європейського XX століття. І, мабуть, саме тому він і досі цікавить так сильно шанувальників історії.