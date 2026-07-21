Как появился Орден Белого Орла – главная польская награда с историей от 1705 года

Орден Белого Орла – это не просто высшая государственная награда Польши, а символ, переживший монархии, разделы, войны, изгнания и возрождения. Его история началась еще в 1705 году, а сегодня этот орден поляки называют знаком особой чести за исключительные заслуги перед государством и обществом.

Впрочем, с самого начала Орден Белого Орла был и политическим инструментом. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как появилась высшая награда Польши – Орден Белого Орла?

Орден Белого Орла – это тот случай, когда государственная награда давно переросла свою формальную функцию и стала почти живым историческим персонажем. В современной Польше он стоит на вершине системы наград, а президент страны выступает в роли Большого Магистра ордена и именно он его вручает.

Его символика тоже не случайна. Белый орел – это древний польский государственный знак, а конституция Польши гласит, что изображение коронованного белого орла на красном поле является гербом Республики Польша. Поэтому орден с таким названием не мог появиться как мелкое придворное украшение – он с самого начала был призван служить знаком суверенитета, престижа и государственной преемственности.

Официальная история Ордена Белого Орла берет свое начало в 1705 году. И здесь кроется важная деталь – орден возник не в тишине академической среды, а в накаленной политической атмосфере начала XVIII века, поэтому с самого начала был политическим инструментом.

Польша тогда жила в ритме большой европейской борьбы за власть, а королевские знаки милости были не только жестом благодарности, но и инструментом влияния. Проще говоря, Орден Белого Орла имел две сущности – награду и заявление о власти.

Как и почему появился в Польше Орден Белого Орла: смотрите видео Telewizja_Republika

Сквозь монархии, разделы Польши и войны: история Ордена Белого Орла

Основал Орден Белого Орла король Август II Сильный. Изначально его вручали представителям высшей аристократии, дипломатам и политическим деятелям, чья поддержка была важна для правителя. Среди первых кавалеров ордена были люди, связанные с европейскими монаршими дворами, а сама награда быстро приобрела статус элитной.

Для Августа II орден стал частью более широкой политической стратегии. В XVIII веке королевская власть в Речи Посполитой зависела не только от формальных полномочий, но и от умения договариваться с магнатами, влиятельными родами и международными союзниками. Именно в этом заключается одна из главных причин, почему Орден Белого Орла занял особое место в польской истории – им отмечали исключительность награжденного и его близость к центру власти.

Но впоследствии политическая ситуация в Польше ухудшалась, а борьба за власть обострялась. В конце концов страна утратила независимость в результате раздела между соседними империями. В этом контексте многие государственные символы либо исчезли, либо были вытеснены новыми режимами. Орден Белого Орла тоже пережил период перемен и трансформаций, но не был забыт окончательно.

Это позволило ордену впоследствии вернуться в новом историческом контексте – уже как части польской национальной традиции, а не только монархической системы. Новую жизнь ордену придало восстановление польской государственности после Первой мировой войны. А в межвоенный период Орден Белого Орла стал одной из главных наград Второй Речи Посполитой.

Только теперь его вручали в основном политикам, военным, государственным деятелям и иностранным союзникам, имевшим особые заслуги перед Польшей. Это было важным изменением – орден перестал быть чисто придворным знаком и превратился в национальную награду республиканского государства.

Для понимания общего контекста – краткая история Польши: смотрите видео imtgsh

Среди самых известных награжденных в то время были король Испании Альфонсо XIII, маршал Франции Фердинанд Фош, король Румынии Кароль II и другие. Так Польша демонстрировала, что является полноценным участником европейской политики, а Орден Белого Орла выступал инструментом международного признания и политической коммуникации.

Обратите внимание: Орден Белого Орла не раз вручали и личностям, чья репутация сегодня вызывает, мягко говоря, открытую критику. Это, к примеру, фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини или российская императрица Екатерина II. И это еще раз доказывает, что в разные исторические периоды награда была не только знаком личных заслуг, но и инструментом политического расчета, компромиссов и конъюнктуры.

После Второй мировой войны ситуация вновь изменилась. Польша оказалась в сфере влияния СССР, а новая коммунистическая власть иначе относилась к довоенным государственным символам. Лишь польские эмиграционные власти сохраняли традицию ордена как элемента легитимности довоенного государства – в коммунистической Польше он фактически был выведен из обращения.

Однако после падения коммунистической системы Польша вернулась к переосмыслению своих исторических знаков. Это стало частью более широкого процесса восстановления национальной преемственности и переоценки символов прошлого. В 1992 году в стране был принят закон об орденах и знаках отличия, который окончательно закрепил современный статус Ордена Белого Орла как высшей государственной награды.

Итак, как видим, история этой награды не была прямой и гладкой, словно парадная лента. Она пережила падение монархического строя, разделы Польши, смену государственных форм и драматические переломы XX века. В современной польской системе орден закреплен уже не как дворянская привилегия, а как республиканская государственная честь. Казалось бы, старый королевский символ должен был бы остаться в музее, но Польша решила иначе – она встроила его в современную государственность.

Что нужно знать о споре между Польшей и Украиной из-за Ордена Белого Орла: смотрите видео 24 Канала

Орден Белого Орла сегодня и международный скандал с Украиной

Сегодня Орден Белого Орла вручает президент Польши за выдающиеся заслуги перед государством – как гражданские, так и военные. Награда предназначена для людей, чей вклад в развитие страны, общества, науки, культуры, духовной жизни или международных отношений признан исключительным. Среди современных лауреатов – папа Иоанн Павел II, Лех Валенса, Бронислав Коморовский, Анджей Дуда и другие.

В то же время история Ордена Белого Орла не была бесконфликтной. В разные эпохи он отражал политические перемены, борьбу за власть, трансформацию государственных форм и споры вокруг исторической памяти. Один из таких споров разворачивается прямо на наших глазах, ведь он напрямую связан с Украиной.

В 2026 году Орден Белого Орла оказался в центре громкого политического скандала после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды Президента Украины Владимира Зеленского. Поводом для такого шага стало присвоение одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА" – мол, так нельзя, потому что Польша осуждает героизацию УПА из-за исторических разногласий и вопроса о Волынской трагедии.

Однако действия Навроцкого вызвали беспрецедентную дипломатическую отповедь и консолидированный демарш украинской стороны. Зеленский назвал инцидент следствием польских политических игр и вернул орден Навроцкому, причем по почте. В знак солидарности и протеста против диктата украинской истории извне все живые бывшие президенты Украины (Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко), а также ряд украинских чиновников массово отказались от своих высших польских наград.

Решение польского президента вызвало и серьезную волну критики внутри самой Польши. Премьер-министр Дональд Туск призвал коллег снизить градус напряжения, а польские интеллектуалы назвали этот шаг правопопулистским. Оппозиционные политики также обратили внимание на абсурдность ситуации, ведь орден отобрали у Зеленского, но оставляют у Муссолини и Екатерины. Но как бы там ни было, поиск путей урегулирования, политических и исторических, между Польшей и Украиной продолжается, ведь у стран нет иного выбора, кроме как быть союзниками.