Утім, від самого початку Орден Білого Орла був і політичним інструментом. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Як народилася найвища нагорода Польщі – Орден Білого Орла?

Орден Білого Орла – це той випадок, коли державна відзнака давно переросла власну формальну функцію і стала майже живим історичним персонажем. У сучасній Польщі він стоїть на вершині системи нагород, а президент країни виступає як Великий Майстер ордена і саме він його вручає.

Його символіка теж не випадкова. Білий орел — це давній польський державний знак, а конституція Польщі зазначає, що зображення коронованого білого орла на червоному полі є гербом Республіки Польща. Тож орден з такою назвою не міг народитися як дрібна придворна прикраса – він від початку був покликаний працювати як знак суверенітету, престижу й державної тяглості.

Офіційна історія Ордену Білого Орла веде початок із 1705 року. І тут криється важлива деталь – орден виник не у тихій академічній тиші, а у розпеченій політичній атмосфері початку XVIII століття, відтак від самого початку був політичним інструментом.

Польща тоді жила у ритмі великої європейської боротьби за владу, а королівські знаки милості були не лише жестом вдячності, а й інструментом впливу. Простіше кажучи, Орден Білого Орла мав дві сутності – нагороду та заяву про владу.

Як і чому з'явився у Польщі Орден Білого Орла: дивіться відео Telewizja_Republika

Крізь монархії, поділи Польщі та війни: історія Ордену Білого Орла

Заснував Орден Білого Орла король Август II Сильний. Початково його вручали представникам найвищої аристократії, дипломатам і політичним діячам, чия підтримка була важливою для правителя. Серед перших кавалерів ордена були люди, пов'язані з європейськими монаршими дворами, а сама нагорода швидко набула статусу елітної.

Для Августа II орден став частиною ширшої політичної стратегії. У XVIII столітті королівська влада у Речі Посполитій залежала не лише від формальних повноважень, а й від уміння домовлятися з магнатами, впливовими родами та міжнародними союзниками. Саме у цьому полягає одна з головних причин, чому Орден Білого Орла зберіг особливе місце в польській історії – ним відзначали винятковість отримувача і його близькість до центру влади.

Але далі політична ситуація у Польщі погіршувалася, а боротьба за владу ставала гострішою. Зрештою країна втратила незалежність унаслідок поділів між сусідніми імперіями. У цьому контексті багато державних символів або зникли, або були витіснені новими режимами. Орден Білого Орла теж пережив період змін і трансформацій, але не був забутий остаточно.

Це дозволило ордену згодом повернутися у новому історичному контексті – вже як частині польської національної традиції, а не лише монархічної системи. Нове життя відзнаці дало відновлення польської державності після Першої світової війни. А у міжвоєнний період Орден Білого Орла став однією з головних нагород Другої Речі Посполитої.

Тільки тепер його вручали більше політикам, військовим, державним діячам та іноземним союзникам, які мали особливі заслуги перед Польщею. Це було важливою зміною – орден перестав бути суто придворним знаком і перетворився на національну відзнаку республіканської держави.

Для розуміння загального контексту – коротка історія Польщі: дивіться відео imtgsh

Серед найвідоміших нагороджених у той час були король Іспанії Альфонсо XIII, маршал Франції Фердинанд Фош, король Румунії Кароль II тощо. Так Польща демонструвала, що є повноцінним учасником європейської політики, а Орден Білого Орла виступав інструментом міжнародного визнання та політичної комунікації.

Зверніть увагу: Орден Білого Орла не раз вручали й постатям, чия репутація сьогодні викликає, м'яко кажучи, відкриту критику. Це, до прикладу, фашистський диктатор Італії Беніто Муссоліні чи російська імператриця Катерина II. І це ще раз доводить, що в різні історичні періоди нагорода була не лише знаком особистих заслуг, а й інструментом політичного розрахунку, компромісів та кон'юнктури.

Після Другої світової війни ситуація змінилася знову. Польща опинилася у сфері впливу СРСР, а нова комуністична влада інакше ставилася до довоєнних державних символів. Лише польська еміграційна влада зберігала традицію ордена як елементу легітимності довоєнної держави – у комуністичній Польщі той фактично був виведений з обігу.

Проте після падіння комуністичної системи Польща повернулася до переосмислення своїх історичних знаків. Це стало частиною ширшого процесу відновлення національної тяглості та переоцінки символів минулого. У 1992 році у країні ухвалили закон про ордени та відзнаки, який остаточно закріпив сучасний статус Ордену Білого Орла як найвищої державної нагороди.

Тож, як бачимо, історія цієї відзнаки не була прямою і гладкою, наче парадна стрічка. Вона пережила падіння монархічного устрою, поділи Польщі, зміну державних форматів і драматичні злами XX століття. У сучасній польській системі орден закріплений уже не як дворянський привілей, а як республіканська державна честь. Здавалося б, старий королівський символ мав би залишитися в музеї, але Польща вирішила інакше – вона вбудувала той у сучасну державність.

Що слід знати про сварку Польщі та України через Орден Білого Орла: дивіться відео 24 Каналу

Орден Білого Орла сьогодні та міжнародний скандал з Україною

Сьогодні Орден Білого Орла вручає президент Польщі за видатні заслуги перед державою – як цивільні, так і військові. Нагорода призначена для людей, чий внесок у розвиток країни, суспільства, науки, культури, духовного життя або міжнародних відносин визнано винятковим. Серед сучасних нагороджених – папа Іван Павло II, Лех Валенса, Броніслав Коморовський, Анджей Дуда та інші.

Водночас історія Ордену Білого Орла не була безконфліктною. У різні епохи він відбивав політичні зміни, боротьбу за владу, трансформацію державних форм і суперечки навколо історичної пам’яті. Одна із таких відбувається просто під нашим пильним поглядом, адже безпосередньо пов'язана з Україною.

У 2026 році Орден Білого Орла опинився у центрі гучного політичного скандалу після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди Президента України Володимира Зеленського. Приводом для такого кроку стало надання одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА" – так, мовляв, не можна, бо Польща засуджує героїзацію УПА через історичні розбіжності та питання Волинської трагедії.

А проте дії Навроцького викликали безпрецедентну дипломатичну відсіч та консолідований демарш української сторони. Зеленський назвав інцидент наслідком польських політичних ігор та повернув орден Навроцькому, причім поштою. На знак солідарності та протесту проти диктату української історії ззовні всі живі колишні президенти України (Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко), а також низка українських урядовців масово відмовилися від своїх вищих польських нагород.

Рішення польського президента спровокувало й серйозну хвилю критики всередині самої Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав колег зменшити градус напруги, а польські інтелектуали назвали цей крок правопопулістським. Опозиційні політики також звернули увагу на абсурдність ситуації, адже орден відібрали у Зеленського, але залишають для Муссоліні та Єкатерини. Та хай там як, пошук шляхів урегулювання, політичних та історичних, між Польщею та Україною триває, адже країни не мають іншого вибору, окрім як бути союзниками.