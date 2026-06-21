Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, пояснивши мотиви, якими міг керуватися президент Польщі, ухвалюючи таке рішення. Він відповів, чи варто було українським політикам так різко реагувати на дії Навроцького.

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Що відбувається у політикумі Польщі?

Пендзин зауважив, що орден Білого Орла отримували всі президенти України, окрім Віктора Януковича. І на сьогодні і Леонід Кучма, і Віктор Ющенко, і Петро Порошенко після Володимира Зеленського відмовилися від цієї нагороди. І їхня підтримка рішення чинного президента України цілком зрозуміла.

"Навроцький пішов на такий крок, тому що у Польщі восени 2027 року відбудуться парламентські вибори. На сьогодні в країні є величезна кількість політичних течій, які намагаються на достатньо серйозних проблемах, які існують між Україною і Польщею, зіграти в своїх політичних інтересах", – відзначив економіст.

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Всередині польського політикуму, який дуже поляризований, одна зі сторін активно допомагає Україні. Однак інша сторона виступає проти руху України до ЄС. Вона також робить все для того, щоб українська аграрна продукція, за його словами, не потрапила на польський і європейський ринок.

Неважко зрозуміти, на млин, є якої політичної сили Навороцький ллє воду, відликавши у Зеленського польського ордена. Тому варто розуміти, що політичні рішення Навроцького мають набагато глибші причини. І йдеться навіть у питанні щодо героїв УПА, тому що якби не ця причина, знайшлась би, на його думку, стовідсотково якась інша.

Чи вартувало українському політикуму так реагувати на ці дії президента Польщі? Відповідь однозначна: ми або суверенна країна і чітко відстежуємо і захищаємо свої національні інтереси. Зокрема ті, які стосуються того, яких героїв нам возвеличувати, а яких ні,

– впевнений Олег Пендзин.

Він додав, що в іншому випадку ми були б країною, яка втратила свій національний суверенітет.

У Польщі прорахувалися щодо реакції України на рішення Навроцького

Також керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергій Стуканов вважає, що Україна дуже вдало відповіла на рішення Кароля Нароцького.

Ми продемонстрували гідну поваги єдність, коли всі колишні президенти України – Кучма, Ющенко, Порошенко – повернули свої ордени Білого Орла. Також від польськіх нагород відмовилися й інші українські політики. І це може спричинити суттєву кризу всередині Польщі, адже там не прорахували таку одностайну і сильну реакцію України,

– підкреслив він.

Аналітик зазначив, що ця реакція українців продемонструвала, що бавитися з ними у таку гру не вийде, так само, як і вказувати Україні, як їй поводитися зі своєю історією, висуваючи нові вимоги.

В історії Польщі і цієї нагороди, за словами Стуканова, такого не було, щоб одразу, за один день, чотири президенти – чинний і три колишніх – повернули найвищу польську нагороду. Це удар по престижу, зокрема, самої цієї нагороди, і Польської Республіки.

Підсумовуючи, він зазначив, що важко уявити, щоб наступний президент України, не замислившись, зголосився прийняти таку нагороду від наступних лідерів Польщі. Адже всі розумітимуть, що його наступний польський президент зможе цю нагороду відібрати.