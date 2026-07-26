Темная сторона Рижского мира 1921 года: как Польша и Россия лишили украинцев права голоса

Рижский мир 1921 года формально положил конец войне между Польшей и Советской Россией. Но для нашей истории он стал еще и примером решения, принятого без участия Украины.

Россияне привели на переговоры своих марионеток из так называемой УССР. О последствиях этого и историческом резонансе Рижского мира 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как подписывался Рижский мир в 1921 году?

В марте 1921 года в Риге собрались делегации Польши, Советской России и подконтрольной ей Советской Украины. Латвия тогда была независимой, поэтому выступала в качестве нейтральной дипломатической площадки для переговоров. В итоге стороны подписали соглашение, которое перекроило карту Восточной Европы и лишило украинцев права голоса.

Фактически это был договор между Польшей и Россией. Советская Украина стала лишь формальным участником, поэтому неудивительно, что она согласилась фактически зафиксировать новый раздел украинских земель после изнурительных битв. После такого финала польско-советской войны 1919 – 1921 годов, что стал жестким политическим рубежом, границы на карте начали жить отдельно от человеческих надежд.

Договор был подписан 18 марта в сложных исторических обстоятельствах. После Первой мировой войны и революционного хаоса в бывшей Российской империи Восточная Европа напоминала разорванную ткань, которую пытались сшить наспех и грубыми нитками. В итоге Польша восстановила независимость, большевики пытались прибегнуть к экспансии, а украинское освободительное движение боролось за собственную государственность.

Однако Украинская Народная Республика не стала полноценной стороной переговоров. Варшава и Москва рассматривали "украинский вопрос" через призму собственных расчетов, и на практике это означало, что украинские земли стали разменной монетой большой политики. В результате западная часть Украины попала в орбиту Польши, а красная власть закрепилась на остальных наших территориях, которые вскоре были преобразованы в УССР.

В переговорной комнате речь шла не только о границах, там велись переговоры о железных дорогах, имуществе, репатриации населения, культурных ценностях и компенсациях. Поэтому и сам договор состоял не только из политических формулировок о прекращении войны. Велась дипломатическая борьба не только за территории, но и за исторические символы. Обе стороны хотели закрепить свою версию легитимности, но советская делегация пыталась представить мир как результат "примирения народов", хотя на самом деле это было холодное политическое соглашение после военного поражения.

Что стоит знать о Рижском договоре 1921 года: смотрите видео american_europ_eastern_studies

Польша, большевики и логика холодного расчета: чем все закончилось?

В целом переговоры проходили в атмосфере изнеможения. Обе стороны стремились завершить войну, но каждая хотела сделать это так, чтобы урвать для себя как можно больше. Польша на тот момент уже воевала не только за границы, но и за собственное представление о восточном рубеже безопасности. Советская сторона искала передышку для укрепления режима и перераспределения сил. Украина же оказалась между этими молотами, хотя именно ее судьба была поставлена на карту.

Непосредственные переговоры в Риге начались осенью 1920 года, уже после того, как польская армия остановила россиян под Варшавой и те утратили инициативу. Обе стороны пришли к выводу, что продолжение войны может обойтись им еще дороже. Также стоит учесть важную деталь – в 1920 году Польша подписала союз с Симоном Петлюрой, но совместное польско-украинское наступление на Киев весной того же года завершилось отступлением. Поэтому поляки отказались от ставки на независимую Украину как политического партнера.

Представители УНР пытались добиться участия в переговорах, ведь речь шла о землях, которые Польша и Россия делили без учета мнения Украины. Однако ни Варшава, ни Москва не были заинтересованы в допуске украинцев к столу – для Польши Петлюра был временным союзником, а для советских властей украинская государственность представляла прямую угрозу. Поэтому делегация УНР находилась рядом с переговорами, но не в центре принятия решений.

Советская Украина в этой конструкции была скорее политическим элементом советского проекта, чем полноценным субъектом с собственной волей. Это важная деталь, поскольку именно она показывает, насколько условным было участие украинской стороны в соглашении, определявшем будущее Украины. Формальность на бумаге не отменяла реальной асимметрии сил.

В итоге Рижский договор определил границу, разделившую украинские этнические земли между Польшей и Россией (формально – советской Украиной). К Польше отошли значительные части Волыни, Полесья и Восточной Галичины – регионы с плотным украинским населением, богатой культурной памятью и болезненным опытом имперского давления. Это был разрез по живому телу Украины.

О чем говорилось в документах Рижского договора: смотрите видео HistoryonYouTube

Обратите внимание: после Первой мировой войны верховным сувереном Восточной Галичины стали государства Антанты. Лига Наций в 1921 году официально признавала Польшу лишь временным военным оккупантом этих земель, и именно это давало право легитимному правительству ЗУНР в изгнании во главе с Евгением Петрушевичем продолжать дипломатическую борьбу в Европе. И только 15 марта 1923 года Антанта признала суверенитет Польши над Восточной Галичиной.

Почему Рижский мир до сих пор напоминает о себе?

Этот разрыв не стер общего языка, традиций или исторической памяти, но создал разные политические реальности, разные системы власти и режимы давления. В одном случае украинцы сталкивались с ассимиляционной политикой Второй Речи Посполитой, в другом – с советской централизацией, которая все больше превращала национальный вопрос в инструмент террора.

Именно поэтому история о Рижском мире до сих пор вызывает такой сильный эмоциональный отклик. Он завершил войну, это так, но и закрепил разделение, которое болезненно отзывалось эхом еще долго после этого. В памяти украинцев это не мир в привычном смысле, а мир с привкусом поражения, дипломатической беспомощности и упущенной возможности.

Рижский договор между Польшей и Россией стал одним из примеров того, как исторические решения принимаются по праву силы, а последствия распространяются по всей карте региона. Эхо этого слышно и в современных польско-украинских дискуссиях, особенно когда речь идет о том, что исторические темы становятся инструментом политики. Даже сегодня любой разговор о границах того времени неизбежно выходит за рамки сухой дипломатии – он упирается в символы, травмы и претензии.

Более того, в новейших дискуссиях о будущем войны и безопасности в Европе также звучит мнение, что судьбу региона будут определять компромиссы сильных сторон. И именно здесь стоит напомнить главный урок Риги: договоренности без участия Украины могут дать кратковременную передышку, но не приносят настоящего и длительного мира.