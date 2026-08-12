Почему Россия сама уговаривала США купить у нее Аляску за горстку долларов и как потом кусала локти

Сегодня мы знаем Аляску как 49-й штат США, стратегический форпост в Северном Ледовитом океане и неисчерпаемый источник нефти, газа и золота. Но весной 1867 года эта гигантская территория сменила владельца за сумму, которая даже по меркам XIX века казалась смехотворной – 7,2 миллиона долларов.

Для США это стало самой выгодной сделкой в истории недвижимости, а вот для Российской империи было шагом отчаяния. Почему так – 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Тень Крымской войны: почему Россия хотела избавиться от Аляски?

Территория Аляски вдвое превышает размеры Техаса. Это суровая, почти неукротимая земля, где полярное сияние танцует над бескрайними ледниками, а недра скрывают богатства, способные изменить ход мировой истории. Но в 1867 году Россия продала ее американцам за горстку долларов – всего 7,2 миллиона. Это странное событие на самом деле не было случайностью или результатом пьяной выдумки, как иногда любят фантазировать сами россияне, а было прагматичным, хотя и глубоко ошибочным геополитическим расчетом империи, которая трещала по швам.

Чтобы понять, почему Россия решила избавиться от территории площадью более 1,5 миллиона квадратных километров, нужно взглянуть на геополитическую шахматную доску 1850-х годов. Российская империя только что потерпела унизительное поражение в Крымской войне 1853 – 1856 годов. Коалиция Великобритании, Франции и Османской империи не только поспособствовала уничтожению российского флота в Черном море, но и обнажила фундаментальную слабость царской экономики и логистики. Казна опустела, а долги перед европейскими банкирами пугали астрономическими цифрами.

Но самым большим ужасом для Петербурга была Британия. Она обладала самым мощным флотом в мире и контролировала Канаду, которая непосредственно граничила с российскими владениями в Северной Америке. При этом Лондон прекрасно понимал, что Аляска абсолютно незащищена – в случае нового конфликта британцы с базы в Виктории могли бы захватить российскую колонию за считанные дни. Поэтому россияне решили, что потеряют Аляску в любом случае. Вопрос заключался лишь в том, бесплатно ли. Тогда и возникла идея продать эту землю дружественному на тот момент государству – США, которые сами имели напряженные отношения с британцами.

Как Россия продавала Аляску американцам в 1867 году: смотрите видео WAS_UA

Здесь еще стоит добавить, что управление Аляской осуществлялось через Российско-американскую компанию (РАК) – монополию, созданную по образцу Британской Ост-Индской компании. Но в отличие от британских коллег, российские управленцы оказались крайне неэффективными. Главным источником дохода РАК был мех калана (морской выдры), но уже к середине XIX века из-за хищнической, неконтролируемой охоты популяция этих животных была практически уничтожена. Соответственно, доходы компании упали до нуля, и она выживала только благодаря государственным субсидиям.

В итоге даже снабжение колонии, где проживало едва ли несколько сотен российских колонистов, обходилось казне слишком дорого. Доставлять продовольствие через Сибирь и Тихий океан было логистическим кошмаром. И вот Аляска превратилась для России в чемодан без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. А в какой-то момент стало уже и не жалко.

Как одна ночь в 1867 году изменила карту мира?

С американской стороны главным архитектором сделки выступил государственный секретарь США Уильям Генри Сьюард. Это был ярый сторонник идеи, что Штатам суждено расшириться на весь Североамериканский континент. Сьюард видел Аляску не как ледяную пустыню, а как стратегический мост к рынкам Азии, базу для американского китобойного флота и буфер против британской экспансии. Поэтому российское предложение (третье, а два предыдущих американцы отклонили) казалось этому политику чем-то, что обязательно следует рассмотреть.

Переговоры с российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом де Стеклем проходили в условиях строгой секретности. Кульминация наступила вечером 29 марта 1867 года. Стекль пришел к Сьюарду домой с сообщением, что царь Александр II дал согласие на продажу за соответствующую сумму. Стекль предложил подписать документы на следующий день, но Сьюард, понимая изменчивость политических настроений в Конгрессе, настоял на немедленных действиях: "Давайте заключим сделку этой же ночью". И в 4 утра 30 марта договор о покупке Аляски за 7,2 миллиона долларов золотом был подписан.

История Аляски – все, что стоит знать: смотрите видео imtgsh

Когда новость о продаже дошла до Санкт-Петербурга, реакция просвещенного общества и прессы была взрывной. Даже несмотря на жесткую цензуру в Российской империи, ведущие газеты не сдерживали возмущения. "Как мы можем отдавать землю, на освоение которой было потрачено столько российской крови и усилий?" – писали журналисты. Так что, да, для российской элиты это был шок.

На протяжении веков империя только расширялась, поглощая соседние народы и территории. Продажа Аляски стала первым случаем добровольного отказа от огромного куска земли. Пресса называла это "позором", "капитуляцией" и "ампутацией". Общественные деятели указывали, что 7,2 миллиона долларов – это ничтожная сумма, которая даже не покроет текущие долги государства, но при этом Россия навсегда теряет статус супертрансконтинентальной державы и свой единственный плацдарм в Западном полушарии. Это воспринималось как публичное признание собственной слабости.

Интересно, что американская пресса тоже отнеслась к этому неоднозначно. Некоторые газеты высмеивали сделку, называя ее "Ледяным ящиком Сьюарда" (Seward's Icebox) или "Зоопарком белых медведей Джонсона" (президента Эндрю Джонсона). Однако большинство американских политиков и бизнес-кругов поддержали сделку, понимая ее долгосрочный потенциал.

Что изменила в мире тогда и до сегодня продажа Россией Аляски: смотрите видео istoriyanakarti

Историческая расплата: почему Россия потом кусала локти?

Время расставило все по своим местам, доказав абсолютную правоту Сьюарда и катастрофическую близорукость российского руководства. Уже в 1896 году на Клондайке (это рядом с Аляской) нашли золото, что спровоцировало знаменитую "Золотую лихорадку". Впоследствии добыча золота на Аляске многократно окупила те самые 7,2 миллиона долларов. А во второй половине XX века, в 1968 году, на месторождении Прудо-Бэй были обнаружены гигантские запасы нефти, которые принесли экономике США сотни миллиардов долларов.

Но истинная ценность Аляски измеряется не только баррелями или унциями. В условиях всемирных климатических изменений и таяния арктических льдов Северный морской путь становится новой глобальной транспортной артерией. Аляска обеспечивает Соединенным Штатам статус арктического государства и место в Арктическом совете. Берингов пролив, ширина которого между американским островом Малый Диомид и российским островом Большой Диомид составляет всего около 3,8 километра, является одной из важнейших стратегических точек на планете.

В контексте современного геополитического противостояния, когда милитаризация Арктики достигла беспрецедентного уровня со времен Холодной войны (а действующий президент США еще и хочет привлечь сюда датскую Гренландию), наличие Аляски в составе США является критическим фактором сдерживания амбиций авторитарных режимов в регионе. Американские системы раннего предупреждения о ракетном нападении, базы истребителей 5-го поколения и глубоководные порты на Аляске формируют непробиваемый щит Северной Америки.

Поэтому с точки зрения 2026 года продажа Аляски в 1867 выглядит не просто как странная финансовая сделка, а как один из самых значительных поворотных моментов в истории человечества. Ведь Америка приобрела территорию, которая сегодня является краеугольным камнем глобальной безопасности и экономического могущества США. И те российские публицисты XIX века, которые кричали о "позоре", все-таки были правы, хотя и не представляли себе истинных масштабов этого позора.