Магія чи наука: 5 втрачених давніх технологій, секрети яких не може розгадати навіть ШІ

Історія людської цивілізації – це далеко не завжди лінійний шлях від темряви невігластва до сліпучого світла прогресу, а час не завжди дарує нагоди – він здатен бути й безжальним крадієм. До прикладу, сьогодні нам відомо про цілу низку технологій давнини, які балансували на тонкій межі між точною наукою та містичним ритуалом.

Та попри наявність штучного інтелекту та квантових комп'ютерів, ми змушені визнати власну безпорадність, геть не розуміючи, як ті технології працювали. 24 Канал розповість трохи докладніше про 5 видатних винаходів минулого, секрети яких просто поглинув той самий час.

Чому полум'я Візантії не могла загасити навіть вода?

Ми звикли думати, що наука завжди рухається вперед. Але ці 5 втрачених технологій є мовчазним нагадуванням, що людський геній – річ крихка. Іноді найвеличніші таємниці, на жаль, зникають – разом із загибеллю однієї імперії, закриттям однієї копальні або стратою одного безіменного майстра.