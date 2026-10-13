Но несмотря на наличие искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, мы вынуждены признать свою беспомощность, совершенно не понимая, как работали те технологии. 24 Канал расскажет немного подробнее о 5 выдающихся изобретениях прошлого, секреты которых просто поглотило то самое время.

Почему пламя Византии не могла погасить даже вода?

Мы привыкли думать, что наука всегда движется вперед. Но эти 5 утраченных технологий являются молчаливым напоминанием о том, что человеческий гений – вещь хрупкая. Иногда величайшие тайны, к сожалению, исчезают – вместе с гибелью одной империи, закрытием одной шахты или казнью одного безымянного мастера.