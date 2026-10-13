Та попри наявність штучного інтелекту та квантових комп'ютерів, ми змушені визнати власну безпорадність, геть не розуміючи, як ті технології працювали. 24 Канал розповість трохи докладніше про 5 видатних винаходів минулого, секрети яких просто поглинув той самий час.

Чому полум'я Візантії не могла загасити навіть вода?

Ми звикли думати, що наука завжди рухається вперед. Але ці 5 втрачених технологій є мовчазним нагадуванням, що людський геній – річ крихка. Іноді найвеличніші таємниці, на жаль, зникають – разом із загибеллю однієї імперії, закриттям однієї копальні або стратою одного безіменного майстра.