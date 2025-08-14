На Львівщині сталася трагедія. У Золочівській громаді потонув 4-річний хлопчик.

Його тіло знайшли у ставку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОВА.

Що відомо про загибель дитини на Львівщині?

Трагедія сталася у селі Білий Камінь.

Тіло дитини без ознак життя виявили у середу, 14 серпня, близько 18:00.

Ставок, де потонув хлопчик 2021 року народження, розташований на території приватного домогосподарства

Як повідомили у ZAXID.NET, дитина росла у багатодітній сім'ї. У день трагедії батьки залишили її вдома без нагляду.

Інші обставини цієї події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині під час стрибків у обвідний канал потонув хлопець 2007 року народження. Ще один юнак та чоловік, який кинувся на допомогу, постраждали.

А у Миколаєві під час відпочинку у басейні потонув 6-річний хлопчик. Його дістали з басейну ще живим, але реанімаційні дії не допомогли.